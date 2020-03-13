600 kişilik helva saatler içinde tükendi İşletmesinin birinci yılı dolayısıyla vatandaşlara helva dağıttı

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Eskişehir’de kuaförlük yapan Hasan Yılmaz, işletmesinin birinci yılı dolayısıyla 600 kişilik helva dağıttı.

Odunpazarı ilçesinde bulunan Bedrettin Camii önünde Cuma namazı çıkışında dağıtılan helvalara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Dağıtılan 600 kişilik irmik helvası saatler içinde tükendi.

İşletmesinin birinci yılı dolayısıyla vatandaşlara helva dağıtan işletme sahibi Hasan Yılmaz, böyle bir vesileyle hayır işlemenin mutluluğuna değindi. Yılmaz, “Geçen sene mart ayında açtığımız dükkanımızın ilk yılı doldu. Bu vesileyle bir hayır işlemek istedik. Cuma namazı çıkışı vatandaşlarımıza helva dağıtımına başladık. Saatler içinde de tükendi. Hayırlara vesile olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

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