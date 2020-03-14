Gazilerden Başkan Kurt’a ziyaret

Eskişehir Muharip Gaziler Derneği ile Eskişehir Gaziler Camii Derneği yöneticileri Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’u ziyaret etti.

Başkan Kurt’un makamında gerçekleşen ziyarete, Eskişehir Muharip Gaziler Derneği Başkanı Gazi Kadir Küçüksu, Eskişehir Gaziler Camii Derneği Başkan Yardımcısı Ekrem Dullu ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Dernekleri ve yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi veren Gazi Kadir Küçüksu, Başkan Kurt’un sivil toplum örgütlerine her zaman destek verdiğini belirtti. Bu destek için Başkan Kurt’a teşekkür eden Küçüksu, TOKİ Söğütönü’nde yapılan Gaziler Camii’sine yaptığı yardımlardan dolayı Başkan Kurt’a müteşekkir olduklarını belirtti.

Eskişehir Muharip Gaziler Derneği ve Eskişehir Gaziler Camii Derneği’nin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kurt, Odunpazarı Belediyesi’nin sivil toplum örgütlerine ve derneklere her zaman önem verdiğini söyledi.

Eskişehir Muharip Gaziler Derneği Başkanı Gazi Kadir Küçüksu, ziyaret sonunda Başkan Kurt’a teşekkür plaketi takdim etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.