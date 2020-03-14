Çifteler Belediyesi tarafından dezenfeksiyon çalışmaları devam ediyor

Koronavirüse karşı Çifteler Belediyesi tarafından halka açık alanların dezenfeksiyon ve ilaçlama faaliyetleri devam ediyor.

Yapılan açıklamada, "Dünyayı etkisi altına alan ve Türkiyeye de sıçrayan ''Koronavirüs'' salgınından ilçe vatandaşları korumak amacıyla Çifteler Belediye Başkanı Kadir Bıyık'ın talimatlarıyla başlatılan dezenfekte çalışmaları halkın yoğun kullandığı camiler, parklar, marketler, kahvehaneler, dükkanlar, bankamatikler ve tüm idari binalar da devam etmektedir." denildi.

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