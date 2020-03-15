Tepebaşı Kent Enstitüsünde online eğitimler sürüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Tepebaşı Kent Enstitüsünde online eğitimler sürüyor

İHA

Dünya genelinde sağlık tehdidi haline gelen korona virüs tehlikesi ile birlikte yurt genelinde eğitimöğretime ara verilirken, Tepebaşı Belediyesinin uzaktan eğitim modeli olan Tepebaşı Kent Enstitüsünde eğitimler 2 bine yakın katılımcı ile devam ediyor.

Tepebaşı Kent Enstitüsünde online eğitimler sürüyor

Dünya genelinde sağlık tehdidi haline gelen korona virüs tehlikesi ile birlikte yurt genelinde eğitimöğretime ara verilirken, Tepebaşı Belediyesinin uzaktan eğitim modeli olan Tepebaşı Kent Enstitüsünde eğitimler 2 bine yakın katılımcı ile devam ediyor.
Korana virüs tehlikesine karşı okullar tatil edilen şu günlerde, Tepebaşı Kent Enstitüsü ücretsiz ve online eğitim modeli ile vatandaşların bilgiye ulaşmasına fırsat sağlıyor. Anadolu'nun aydınlanma sürecini şekillendiren Köy Enstitülerinin sosyal eğitim anlayışı, günümüzün gelişmiş eöğrenme teknolojileriyle harmanlanıyor. Bireysel ve kurumsal öğrenme ihtiyaçlarını uzaktan öğrenme yöntemi ile karşılayan Tepebaşı Kent Enstitüsü projesi, yenilikçi bir yaşam boyu öğrenme platformu olarak hizmet veriyor. Vatandaşların yeni şeyler öğrenme ihtiyaçlarını karşılayan Tepebaşı Kent Enstitüsü eğitimleri, Tepebaşı Belediyesi tarafından Anadolu Üniversitesi desteğiyle, ücretsiz olarak sunuluyor. Üniversitesektör iş birliği olması ile de dikkat çeken projede ayrıca alanlarında uzman akademisyenler, eöğrenme uzmanları, sivil toplum kuruluşları ve gönüllüler de yer alıyor. Eğitimler, teknolojiden sosyal medya kullanıma, genel kültürden mesleki eğitime kadar her türlü öğrenme ihtiyacına yanıt verebilecek çeşitliliğe sahip. Tepebaşı Kent Enstitüsü eğitimlerini başarıyla tamamlayan katılımcıların performansları, Anadolu Üniversitesi ve Eskişehir Tepebaşı Belediyesi onaylı bir katılım sertifikası ile de belgelendiriliyor.

Eğitimler bin 818 katılımcı ile devam ediyor
Kayıtların ve eğitimlerin devam ettiği Tepebaşı Kent Enstitüsünde toplam 7 ders içeriği kullanıcılara sunuluyor. Ücretsiz olarak düzenlenen eğitimlere vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, girişimcilik, sosyal medya, finans okuryazarlığı, gıda güvenliği, etkili iletişim, müşteri ilişkileri ve fotoğrafçılık branşı olmak üzere toplam eğitimler devam ediyor. Derslere kayıt olmak isteyenler, ‘kentenstitusu.tepebasi.bel.tr’ web adresinden kayıt yaptırabiliyor. Derslerin içerikleri ise metin, ses, video, etkileşimli sorular, oyunlar ve benzeri medyalardan oluşuyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İlk sıfır atık belgesi Tepebaşı'nın oldu
YEREL HABERLER İlk sıfır atık belgesi Tepebaşı'nın oldu
Esnaf Sarayı Yönetim Kurulu’ndan Kazım Kurt’a ziyaret
YEREL HABERLER Esnaf Sarayı Yönetim Kurulu’ndan Kazım Kurt’a ziyaret
Eskişehir Emniyetinden uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Eskişehir Emniyetinden uyuşturucu operasyonu
Temizlik araçları filosuna bir kamyon daha eklendi
YEREL HABERLER Temizlik araçları filosuna bir kamyon daha eklendi
Çiçek tohumu ekme etkinliği
YEREL HABERLER Çiçek tohumu ekme etkinliği
Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeline eğitim
YEREL HABERLER Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeline eğitim
Eskişehir Emniyet Müdürü Dinç, ABD'de Emniyet Müdürlüğü yapan Bayçora ile görüştü
YEREL HABERLER Eskişehir Emniyet Müdürü Dinç, ABD'de Emniyet ...
Otobüs firmaları çalışanları o geceyi anlattı 3 ayda satılacak biletler 3 günde satıldı
YEREL HABERLER Otobüs firmaları çalışanları o geceyi anlattı 3 ayda ...
Eskişehir’de 150 paket kaçak sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER Eskişehir’de 150 paket kaçak sigara ele geçirildi
Bağ evinden hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı
YEREL HABERLER Bağ evinden hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı
Uyuşturucuyu araziye atan 5 şüpheli jandarmaya yakalandı
YEREL HABERLER Uyuşturucuyu araziye atan 5 şüpheli jandarmaya ...
Çifteler Belediyesi tarafından dezenfeksiyon çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Çifteler Belediyesi tarafından dezenfeksiyon ...
Anadolu Üniversitesi’nden Açıköğretim Sistemi ve Sınavları hakkında duyuru
YEREL HABERLER Anadolu Üniversitesi’nden Açıköğretim Sistemi ve ...
Anadolu Üniversitesi SODİGEM, tatil döneminde öğrenimin kesilmemesi için EBA’yı anlattı
YEREL HABERLER Anadolu Üniversitesi SODİGEM, tatil döneminde ...
Aşçılar, "Hijyen kuralları yerine getirildi"
YEREL HABERLER Aşçılar, "Hijyen kuralları yerine getirildi"
Rektör Şenocak'ın 14 Mart Tıp Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Rektör Şenocak'ın 14 Mart Tıp Bayramı mesajı
Baharın habercisi çiğdem çiçeklerini hayranlıkla görüntülediler
YEREL HABERLER Baharın habercisi çiğdem çiçeklerini hayranlıkla ...
Gazilerden Başkan Kurt’a ziyaret
YEREL HABERLER Gazilerden Başkan Kurt’a ziyaret
Başkan Ataç’tan 14 Mart mesajı
YEREL HABERLER Başkan Ataç’tan 14 Mart mesajı
Eğlence merkezi çıkışında tartışan iki grup birbirine girdi Çıkan kavgada 1 kişi ağır yaralandı
YEREL HABERLER Eğlence merkezi çıkışında tartışan iki grup birbirine ...
Korona nedeniyle Çin’den vazgeçen birçok firma yüzünü Türkiye’ye döndü Birçok firma koronavirüsü sebebiyle yeni tedarik kanalları aramaya başladı Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş; "Türkiye tedarik zincirinde yüzde 20-30 ekstra pay kazanacak" “Özellikle gıda ve tekstil sektörlerindeki fabrikalarda üretim artışları mevcut”
YEREL HABERLER Korona nedeniyle Çin’den vazgeçen birçok firma yüzünü ...
Başkan Ataç esnaf ziyaretlerini sürdürüyor
YEREL HABERLER Başkan Ataç esnaf ziyaretlerini sürdürüyor
Şehadete eren Mehmetçiklere borçlarını böyle ödüyor Üç arkadaşın açtığı kafede şehit ailelerine ücretsiz hizmet veriliyor Kafe ortaklarından Şahin Çelikbaş: “Şehitlerimiz bu ülkeye borçlarını canlarıyla ödüyorlar”
YEREL HABERLER Şehadete eren Mehmetçiklere borçlarını böyle ...
Tepebaşı Kırsal Kalkınma Kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi Tepebaşı Belediyesi Başkanı Ahmet Ataç: “Tepebaşı günümüzde, Türkiye’nin en önemli üretim noktalarından biri”
YEREL HABERLER Tepebaşı Kırsal Kalkınma Kurulu ilk toplantısını ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X