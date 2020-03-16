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(Özel) Yaz ayları koronavirüse çare değil ESOGÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurettin Erben; “Yaz aylarının gelmesiyle salgının sonlanması beklenilir bir durum değil” “Hiçbir zaman Covid-19 bitmiş gibi davranamayacağız” “Kolonya taşıyoruz diye kendimizi çok güvende hissetmemeliyiz”

İHA

ESOGÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurettin Erben, Covid19 virüsünün yaz aylarında ortadan kaybolacağına dair çıkan söylentilerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

(Özel) Yaz ayları koronavirüse çare değil ESOGÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurettin Erben; “Yaz aylarının gelmesiyle salgının sonlanması beklenilir bir durum değil” “Hiçbir zaman Covid-19 bitmiş gibi davranamayacağız” “Kolonya taşıyoruz diye kendimizi çok güvende hissetmemeliyiz”

ESOGÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurettin Erben, Covid19 virüsünün yaz aylarında ortadan kaybolacağına dair çıkan söylentilerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.
Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkarak tüm dünyayı etkisi altına alan Covid19 virüsü, hızla yayılmaya devam ediyor. Tüm ülkeler virüse karşılık önlemlerini her geçen gün arttırmaya devam ederken Türkiye’de de 18 vakada virüsün gözükmesi ülkedeki önlemleri en üst seviyeye çıkarttı. Dünya çapında herkes virüsün yaz aylarıyla birlikte kontrol altına alınabilmesini beklerken, çarpıcı bir açıklama ESOGÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurettin Erben’den geldi. İhlas Haber Ajansı’na yaptığı açıklamalarda sıcaklıklarla birlikte salgının ortadan kalkma durumunun mümkün olmadığını belirten Erben, vatandaşların artan kolonya tüketiminin de virüsten korunmak için yeterli seviyede bir önlem sağlamadığını dile getirdi.

“Ülkemizde de yeni vakalar beklemekteyiz”
Tüm ülkelerde çokça vaka sayısının olduğunu ve temasların kaçınılmaz olduğundan dolayı Türkiye’de de vaka sayısının artacağını belirten Prof. Dr. Nurettin Erben, “Koronavirüs öncelikle Çin’in Wuhan kentinde ilk olarak ortaya çıktı. Daha sonra tüm dünyada pandemi dediğimiz bütün kıtaları ilgilendirecek şekilde yayıldı. Ülkemizde de vakalar görünmeye başlandı. Birbiriyle alakalı 5 vaka var ama bunlarla ilişkisiz yeni vakalar da mutlaka çıkacaktır. Çünkü etrafımızdaki tüm ülkelerde çokça vaka sayısı mevcut. Birçok seyahatler olabilmektedir. Bir sürü de riskli temaslar olabilmekte. Bununla ilişkili olarak da ülkemizde de yeni vakalar beklemekteyiz” ifadelerini kullandı.

“Yaz aylarının gelmesiyle salgının sonlanması beklenilir bir durum değil”
Mevsimsel olarak virüsün görülme sıklığında azalma olabileceğini fakat yine de virüsün ortadan kalkmasının mümkün olmadığını belirten Prof. Dr. Erben, “Yaz aylarında daha önceki koronavirüslerden de bildiğimiz gibi görülme sıklığında azalma oluyor. Koronavirüsler mevsimsel olarak bazı dönemler zirve yapıp daha çok görülebilmekte. Yaz döneminde de sayılar oldukça azalabilmekte. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte Covid19 görülebilecek vakalar azalacaktır fakat salgının ortadan kalkma durumu olmayacaktır. Yine görülme sıklığının arttığı sonbahar ve kış aylarında tekrar karşımıza çıkacaktır. Yaz aylarının gelmesiyle salgının sonlanması beklenilir bir durum değil. Sadece vaka sayısının görülme sıklığında azalma olacaktır” şeklinde konuştu.

“Hiçbir zaman Covid19 bitmiş gibi davranamayacağız”
Kuzey kürede ve güney kürede farklı mevsimler yaşandığından dolayı önümüzdeki dönem salgının güney kürede artış göstereceğini öngören Prof. Dr. Erben, yazın alınacak önlemlerin azaltılabileceğine de değindi. Erben, “Sonuçta dünyamızda Kuzey Küre ve Güney Küre’de farklı mevsimler yaşanmakta. Biz şimdi kış aylarını yaşarken Güney Küre’de yaz ayları yaşanıyor. Şu anda orada da vakalar görülüyor ama oradaki vakalar bizim gördüğümüz sayılara ulaşmıyor. Yazın da bu iş tersine dönecek. Bizde daha az vakalar görünüp Güney Küre’deki bölgelerde daha çok vaka göreceğiz. Yazın alacağımız önlemleri biraz azaltabiliriz. Çünkü salgının yoğunluğu azalacak ama hiçbir zaman Covid19 bitmiş gibi davranamayacağız. Her zaman onlarla birlikte yaşayacağız” dedi.

“Kolonya taşıyoruz diye kendimizi çok güvende hissetmemeliyiz”
Artan kolonya tüketimi hakkında da açıklamalarda bulunan ESOGÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurettin Erben, virüsün bulaşma yolunda küçük bir bölümde yer aldığını dile getirdi. “Diğer önlemlerin önüne hiçbir zaman geçemez” diyen Erben, şu şekilde açıklamalarına son verdi:
“Asıl virüsün bulaşma yolu solunum sekresyonlarına yayılması ile birlikte oluyor. Tabi ki temasla da bulaşabiliyor. Kolonya bunun bulaşma yolunda küçük bir bölümde yer alabilir. Diğer önlemlerin önüne hiçbir zaman geçemez. İhmal edilmemesi gereken bir önlem. Kolonyayla bizim sağlayabileceğimiz önlemi basit bir su ve sıvı sabunla da sağlama şansımız var. Ona alternatif olarak da biz alkol bazlı dezenfektan kullanılmasını isteriz. Yan etki açısından kolonyaya göre daha etkilidir. Evet kolonya etkilidir. Riskli temaslardan sonra el hijyenini sağlamak için kullanabiliriz ama birçok şeyin yerine geçmemeli. Cebimizde kolonya taşıyoruz diye kendimizi çok güvende hissetmemeliyiz. Sadece bu önlemlerin küçük bir parçası olarak değerlendirip tüm planımızı kolonya bulundurmak üzerinden hesaplamamamız lazım. Çok kullanılması hem kullanan kişi anlamında hem de mikrobiyel anlamında değerlendirebilir. Sıkça kullanan kişilerde alkolün yoğun teması sonrası ciltte kuruluk olacaktır, yıpranma olabilir. Bazı kişilerde egzamaya neden olabilir. Bunlar da kullanmayı kestiğimizde korkulacak bir olay değil.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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