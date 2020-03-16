Şakar’a onur belgesi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Şakar’a onur belgesi

İHA

Demiryol Meslek Okulu Mezunları Derneği Başkanı Caner Yurdadön ve Yönetim Kurulu üyeleri, Demiryol Meslek Okulu Mezunları Derneği Onur Kurulu Başkanı ve Sivrihisar Eğitim, Kültür ve Dayanışma Vakfı Başkanı Naci Şakar'a anı saati ve onur belgesi verdi.

Şakar’a onur belgesi

Demiryol Meslek Okulu Mezunları Derneği Başkanı Caner Yurdadön ve Yönetim Kurulu üyeleri, Demiryol Meslek Okulu Mezunları Derneği Onur Kurulu Başkanı ve Sivrihisar Eğitim, Kültür ve Dayanışma Vakfı Başkanı Naci Şakar’a anı saati ve onur belgesi verdi.
Yurdadön, Şakar’ın Demiryol Meslek Okulu’nun tekrar açılması için verdiği katkılardan dolayı teşekkürlerini ilettiklerini belirtti. Sivrihisar Eğitim, Kültür ve Dayanışma Vakfı Başkanı Naci Şakar, dernek yöneticilerine teşekkür ederek, "40 yıl hizmet verdiğim, Demiryollarının çeşitli alanlarında görev yaparken mezunu olmakla onur duyduğum Demiryol Meslek Lisesi'ndeki öğretmenlik görevimde binlerce meslek uzmanı yetişmesine katkılarımdan dolayı gurur duymaktayım" dedi.
Okulun mezunlarını çatısı altında toplanan derneğin Onur Kurulu kendilerine verilen en güzeli paye olduğunu belirten Şakar, şunları söyledi:
"Kurucularından olduğum, uzum yıllardır yöneticiliğini yaptığım Sivrihisar Eğitim Vakfı ile Demiryol Meslek Okulu Mezunlarına Derneği'nin Kardeş kuruluşu oluşuna katkılarımda dolayı heyecan duymaktayım. Derneğimiz yönetiminin bizlere verdiği değer ve vefa örneğini fevkalade önemsiyorum. Sunulan armağanı gururla taşıyacağım.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Köpeği yolu karşısına geçirmek için trafiği durdurdular
YEREL HABERLER Köpeği yolu karşısına geçirmek için trafiği ...
(Özel) Anıtkabir'de dalgalanan Türk bayrağını Gelibolu'ya götürüyorlar Bisiklet Hareketi Derneği üyesi 7 kişilik grup Trakya’dan yola çıkan ve 57’nci Alay’ın rotasının izleyen yürüyüşçülerle buluşacak Üç günlük yolculukları sırasında Eskişehir Hava Şehitliği’ni de ziyaret ettiler Şanlı bayrak artık 57’nci Alay Şehitliği’nde dalgalanacak
YEREL HABERLER (Özel) Anıtkabir'de dalgalanan Türk bayrağını ...
(Özel) Yaz ayları koronavirüse çare değil ESOGÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurettin Erben; “Yaz aylarının gelmesiyle salgının sonlanması beklenilir bir durum değil” “Hiçbir zaman Covid-19 bitmiş gibi davranamayacağız” “Kolonya taşıyoruz diye kendimizi çok güvende hissetmemeliyiz”
YEREL HABERLER (Özel) Yaz ayları koronavirüse çare değil ESOGÜ Öğretim Üyesi Prof. ...
Çaldıkları motosikleti bırakıp yenisini çalınca yakayı ele verdiler
YEREL HABERLER Çaldıkları motosikleti bırakıp yenisini çalınca ...
Güneşli havayı gören Eskişehirliler parklara akın etti
YEREL HABERLER Güneşli havayı gören Eskişehirliler parklara akın ...
Saat kaçakçısı yakayı ele verdi
YEREL HABERLER Saat kaçakçısı yakayı ele verdi
Tepebaşı Kent Enstitüsünde online eğitimler sürüyor
YEREL HABERLER Tepebaşı Kent Enstitüsünde online eğitimler sürüyor
İlk sıfır atık belgesi Tepebaşı'nın oldu
YEREL HABERLER İlk sıfır atık belgesi Tepebaşı'nın oldu
Esnaf Sarayı Yönetim Kurulu’ndan Kazım Kurt’a ziyaret
YEREL HABERLER Esnaf Sarayı Yönetim Kurulu’ndan Kazım Kurt’a ziyaret
Eskişehir Emniyetinden uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Eskişehir Emniyetinden uyuşturucu operasyonu
Temizlik araçları filosuna bir kamyon daha eklendi
YEREL HABERLER Temizlik araçları filosuna bir kamyon daha eklendi
Çiçek tohumu ekme etkinliği
YEREL HABERLER Çiçek tohumu ekme etkinliği
Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeline eğitim
YEREL HABERLER Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeline eğitim
Eskişehir Emniyet Müdürü Dinç, ABD'de Emniyet Müdürlüğü yapan Bayçora ile görüştü
YEREL HABERLER Eskişehir Emniyet Müdürü Dinç, ABD'de Emniyet ...
Otobüs firmaları çalışanları o geceyi anlattı 3 ayda satılacak biletler 3 günde satıldı
YEREL HABERLER Otobüs firmaları çalışanları o geceyi anlattı 3 ayda ...
Eskişehir’de 150 paket kaçak sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER Eskişehir’de 150 paket kaçak sigara ele geçirildi
Bağ evinden hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı
YEREL HABERLER Bağ evinden hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı
Uyuşturucuyu araziye atan 5 şüpheli jandarmaya yakalandı
YEREL HABERLER Uyuşturucuyu araziye atan 5 şüpheli jandarmaya ...
Çifteler Belediyesi tarafından dezenfeksiyon çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Çifteler Belediyesi tarafından dezenfeksiyon ...
Anadolu Üniversitesi’nden Açıköğretim Sistemi ve Sınavları hakkında duyuru
YEREL HABERLER Anadolu Üniversitesi’nden Açıköğretim Sistemi ve ...
Anadolu Üniversitesi SODİGEM, tatil döneminde öğrenimin kesilmemesi için EBA’yı anlattı
YEREL HABERLER Anadolu Üniversitesi SODİGEM, tatil döneminde ...
Aşçılar, "Hijyen kuralları yerine getirildi"
YEREL HABERLER Aşçılar, "Hijyen kuralları yerine getirildi"
Rektör Şenocak'ın 14 Mart Tıp Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Rektör Şenocak'ın 14 Mart Tıp Bayramı mesajı
Baharın habercisi çiğdem çiçeklerini hayranlıkla görüntülediler
YEREL HABERLER Baharın habercisi çiğdem çiçeklerini hayranlıkla ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X