Eskişehirli Ozan Arif Çayır, koronavirüs için türkü besteledi Şimdiye kadar 7 bin 200 civarında türkü besteleyen Çayır'dan 'Uyarılara uyun' çağrısı

Eskişehirli Ozan Arif Çayır koronavirüsü için bestelediği türküyü sazı eşliğinde söyledi.

76 yaşında olan Çayır, 6 yaşında iken saz çalmaya ve birlikte türkü söylemeye başladı. Şimdiye kadar 7 bin 200 civarında türkü bestelediğini söyleyen Ozan Arif Çayır yaptığı, açıklamada, ‘’Saz çalma ve sazla birlikte türkü söylemek özel yetenek ister ve bu yetenek bende var. Babamın kaval çalmasından esinlenerek saza merakım daha fazla arttı. Küçük yaşlarda Âşık Veysel'in saz çalmasına ve türkü söylemesine ilgi duydum. Âşık Veysel hayatta iken karşılıklı saz çalarak atışmalarda bulundum. Şimdiye kadar çok sayı da enstrüman çalan sanatçı yetiştirdim. 7 bin 200 civarında da bestelediğim türkülerim var ve türküleri ilerleyen zamanlarda kitap haline dönüştüreceğim. Amacım, Eskişehir’in kültür ve sanatına katkıda bulunmaktır. Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan 'Halk Ozanlığı' belgem var. 12 parça müzik aletimi çalarak icra ediyorum. Müzik aletlerimin bazıları saz, kısa bağlama, keman, ut ve tamburdur. Nefesli çalgılardan ise; kaval, zurna ve klarnettir’’ dedi.

Ozan Arif Çayır, ‘’Koronavirüsü, basit soğuk algınlığından, ağır akut solunum sendromuna kadar değişkenlik gösterebilmektedir. Virüs; hasta insanlardan öksürme, hapşırma yoluyla ortaya saçılan damlacıklarla ve hastaların temas ettiği yüzeylerden göz, ağız, burun mukozası ve el sıkışma ile bulaştığından, ben de koronavirüsü ile ilgili türkü besteledim ve bestelediğim türküyü sazım eşliğinde söyledim’’ dedi.

Çayır'ın bestelediğim türkünün sözcükleri ise şöyle;



Coronavirüsü gelme vatana

Burası Türkiye, yer yoktur sana

Tokalaşmayı bırak, merhaba bana

Önlem almanın faydası cana



Coronavirüs seni kim saldı

Bütün insanların canını aldı

Türkiye’ye gelme, kapı kapandı

Önlem almanın faydası cana



Ozan Arif der ki, kimse ölmesin

Coronavirüsü bize gelmesin

Sağlık Bakanı’nı herkes dinlesin

Önlem almanın faydası cana

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