Eskişehirspor Adana Demirspor maçı öncesinde stadyum ilaçlandı

Bu akşam Yeni Eskişehir Stadyumunda oynanacak olan EskişehirsporAdana Demirspor müsabakası öncesinde Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından koronavirüse tedbir amaçlı stadyum ilaçlandı.

TFF 1. Lig'in 28. haftasında Eskişehirspor Adana Demirspor'u ağırlayacak. Korona tehlikesi sebebiyle Türkiye Futbol Federasyonun (TFF) almış olduğu karardan dolayı seyircisiz oynanacak olan maç öncesinde stadyumda detaylı bir temizlik yapıldı. Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından stadyumda ilaçlama çalışmaları yapıldı. Konuyla ilgili bir açıklama yapan İl Müdürlüğü yetkilileri, "Koronavirüs önlemleri kapsamında müdürlüğümüzce seyircisiz oynanacak olan EskişehirsporAdana Demirspor maçı öncesinde Yeni Eskişehir Stadyumunda, Eskişehirspor ve misafir takım soyunma odaları, sağlıkçı ve yedek kulübeleri, devlet protokol locası ve görevli personel alanlarının dezenfektasyon işlemleri yapıldı" ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.