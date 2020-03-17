Çocukları virüsten korumak için ne yapmalı? Eskişehir Özel Ümit Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Pediatri) Uzmanı Uzm. Dr. Büşra Filiz Genç: "Hijyenin yanı sıra bağışıklığın güçlendirilmesi de önemli." " Sağlıklı beslenme ve düzenli uyku bağışıklığı güçlendirmede iki önemli unsurdur"

Eskişehir Özel Ümit Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Pediatri) Uzmanı Uzm. Dr. Büşra Filiz Genç, dünyada pandemi ilan edilen koronavirüsten çocukları nasıl koruyabileceğimize ilişkin bilgilendirdi.

Dünya Sağlık Örgütü’nün ve Sağlık Bakanlığının tavsiyelerine uyulması gerektiğini belirten Dr. Genç, ellerin sabunla en az 20 saniye boyunca ve sıkça yıkanması gerektiğine dikkat çekti. Su ve sabunun olmadığı durumlarda alkol bazlı el temizleyicilerin kullanılması gerektiğini ifade eden Genç, "Hapşırırken ve öksürürken tek kullanımlık mendil ile ağzınızı kapatın, mendil yoksa ağzınızı dirseğinizin iç kısmıyla kapatınız.Ellerinizi yıkamadan gözlerinize, burnunuza ve ağzınıza dokunmaktan kaçınınız. Kapalı alanları, bulunduğunuz ortamı sık sık havalandırınız. Havlu gibi kişisel eşyalarınızı ortak kullanmayınız. Sürekli temas ettiğiniz yüzeyleri hergün temizleyiniz. Soğuk algınlığı belirtileri gösteren kişilerle aranıza en az 34 adım mesafe koyunuz. Kalabalık alanlarda zorunlu olmadıkça bulunmamaya çalışınız. Tokalaşma, sarılma, öpme gibi yakın temaslardan kaçınınız. Hastaysanız yaşlı ve kronik hastalığı olanlarla yakın temastan kaçınınız. Alerjen bir durum dahi olsa, vücudunda hastalık belirtileri bulunan kişilerin maske takmaları büyük önem taşımaktadır. Enfekte olmamış kişilerin maske takması, virüsün bulaşması açısından tam bir önlem sağlamamaktadır, ancak kalabalık ortama girerken maske takılması faydalıdır. Soğuk algınlığı belirtilerinizin varsa evde istirahat ediniz ancak yüksek ateş, öksürük ve nefes darlığı belirtileri gördüğünüzde gecikmeden maske takarak bir sağlık kuruluşuna başvurunuz. ” dedi.



"Çocuklar mutlaka temizliğe dikkat etmeli"

Çocukların şu anda tatilde ancak okullar açıldıktan sonra onların da dikkat etmesi gereken şeyler olacağını belirten Çocuk Sağlığı ve Uzmanı Dr. Büşra Filiz Genç, bunları ise şöyle açıkladı:

“Her teneffüste elleri sabunla yıkamak, elleri yüze, ağıza sürmemek, el yıkama imkanı yoksa dezenfektan veya kolonya kullanmak önemli. Her çocuğun çantasında küçük bir kolonya ya da el dezenfektanı bulundurulabilir, servise binen çocuklar için de bu kullanışlı olacaktır, servisten indikten sonra çocuklar ellerini muhakkak yıkamalı. Çocuklar hasta ise okula gönderilmemeli, mutlaka evde dinlendirilmeli.”

"Sağlıklı beslenme ve uyku önemli"

Hijyenin yanı sıra bağışıklığın güçlendirilmesi üzerinde de duran Dr. Genç, “Sağlıklı beslenme ve düzenli uyku”nun bağışıklığı güçlendirmede iki önemli unsur olduğunu belirtti. Sağlıklı beslenme, bol sıvı tüketimi ve düzenli uyku ile çocukların bağışıklığını yükseltmenin olanaklı olduğuna dikkat çeken Dr. Büşra Filiz Genç, “Taze sebze ve meyve tüketilmeli, uyku süresi 8 saatten az olmamalı ve çocuklar geç saatte uyumamalı, düzenli egzersiz yapılması da yararlı olacaktır, bol c vitamini içeren sebzemeyve tüketimi, bal, propolis, pekmez, zencefil gibi bağışıklığı destekleyen gıdalarla destek verebilir. Bağışıklığı destekleyen gıda takviyelerini kullanmadan önce çocuk doktorunuza danışınız ve tavsiyelerine uyunuz.” diye konuştu.

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