Çiftçiler ilk yardım eğitimi aldı

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce, iyi tarım uygulamaları yapan çiftçilere sahada karşılaştığı zor durumlarla mücadele edebilmek ve iyi tarım uygulamaları kriterlerine uygunluğunu sağlayabilmeleri için ilk yardım eğitimi verildi.

Odunpazarı Ziraat Odası Başkanlığı toplantı salonunda İl Sağlık Müdürlüğü işbirliği ile yapılan eğitim; İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Murat Eren, Odunpazarı Ziraat Odası Başkanı Naci Erdemli, Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Muazzez Günay, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Naci Ceran ve 29 çiftçinin katılımıyla düzenlendi.

İl Ambülans Servisi Başhekimliğinde görevli ilk yardım eğitmeni Mustafa Karuç tarafından verilen eğitimde; ilk olarak ilk yardımın, olay yerine sağlık ekipleri gelinceye kadar hayatı kurtarmak ve durumun kötüye gitmesini önlemek amacı ile eldeki imkânlarla yapılan ilaçsız uygulamalar olduğu belirtilerek ilk yardımcının hayat kurtarıcı öneme sahip olduğunu, olay yerinde temel yaşam desteği sağlanarak kazazedelerin yaşama döndürülebileceği vurgulandı.

Daha sonra “Temel İlkyardım Eğitimi” kapsamında genel ilkyardım bilgileri, hasta veya yaralının ve olay yerinin değerlendirilmesi, temel yaşam desteği, kanamalarda, yaralanmalarda, yanık, donma ve sıcak çarpmalarında, kırık, çıkık ve burkulmalarda, bilinç bozukluklarında, zehirlenmelerde, hayvan ısırmalarında, göz, kulak ve buruna yabancı cisim kaçmasında, boğulmalarda ilkyardım teknik ve uygulamaları ile hasta, yaralı taşıma teknikleri anlatıldı.

Eğitim boyunca pratik bilgilerin yanı sıra uygulamalı olarak da bazı temel yaşam desteklerinin canlandırılması, çiftçilerin eğitime etkin katılımını sağladı.

Eğitime katılan çiftçilerin özellikle tarlada, arazide karşılaşabilecekleri kazalarla ilgili soruların cevaplanması ile eğitim sona erdi.

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