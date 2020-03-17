Tepebaşı ve Döğer kardeş şehir oldular

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Tepebaşı ve Döğer kardeş şehir oldular

İHA

Tepebaşı Belediyesi imzalanan protokol neticesinde Döğer Belediyesi ile kardeş şehir oldu. Protokol, iki kent arasında karşılıklı iş birliği ve dayanışmayı kapsıyor.

Tepebaşı ve Döğer kardeş şehir oldular

Tepebaşı Belediyesi imzalanan protokol neticesinde Döğer Belediyesi ile kardeş şehir oldu. Protokol, iki kent arasında karşılıklı iş birliği ve dayanışmayı kapsıyor.
Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç ve Döğer Belediye Başkanı Mehmet Demiral, iki belediyeyi kardeş şehir ilan eden protokolü imzaladı. Tepebaşı Belediyesi Encümen Salonu’nda düzenlenen imza törenine, Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç ve Döğer Belediye Başkanı Mehmet Demiral’ın yanı sıra her iki belediyenin başkan yardımcıları ve meclis üyeleri katıldı.
“Döğerliler ile çok yakın ilişkilerimiz oldu”
Törende bir konuşma yapan Başkan Ataç, “Yıllardır karşılıklı biçimde süren iyi niyetimiz, dostluklarımız bugün Tepebaşı ve Döğer Belediyeleri arasında bir kardeş şehir olma imkanı sağladı. 1999’da göreve geldiğimden bu yana siz Döğerliler ile çok yakın ve dostane ilişkilerimiz oldu. İyi günde, kötü günde hep birlikte olduk. Kardeş şehir olmak gibi bir güzellik de Sayın Mehmet Demiral’ın dönemine denk geldi. Bundan sonra da bu iyi niyet ve güzellikler, iki bölge arasında iş birliğine vesile olacak. Diliyorum bu dostluklar sonsuza kadar sürer” diye konuştu.
“Kardeş şehir olduğumuz için çok mutluyuz”
Döğer Belediye Başkanı Mehmet Demiral da protokolün hayırlı olmasını dileyerek, “Sevgili Ahmet Başkanıma teşekkür ediyorum. Eskişehir’de 3 binin üzerinde Döğerli yaşıyor. Sayın Ahmet Ataç’ın da hemşehrilerimiz ile arası çok iyi, yardımını esirgemiyor. Bugün Tepebaşı Belediyesi ile kardeş şehir olduğumuz için çok mutluyuz, teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
Eskişehir Döğerliler Derneği Başkanı Ahmet Karavil ise her iki belediye başkanına, Tepebaşı bölgesinde yaşayan Döğerliler adına teşekkür etti. Törende daha sonra Ataç ve Demirel, Tepebaşı ve Döğer Belediyesi'ni kardeş şehir ilan eden protokole imza attı. Tören, çektirilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çiftçiler ilk yardım eğitimi aldı
YEREL HABERLER Çiftçiler ilk yardım eğitimi aldı
Koronayla ilgili sosyal medyadaki algı operasyonlarına karşı bu tavsiyelere dikkat
YEREL HABERLER Koronayla ilgili sosyal medyadaki algı ...
(Görüntülü) Umreden dönen 275 kişi, Eskişehir'de yurtta gözlem altında
YEREL HABERLER (Görüntülü) Umreden dönen 275 kişi, Eskişehir'de ...
Vali Özdemir Çakacak’ın “18-24 Mart Yaşlılar Haftası” kutlama mesajı
YEREL HABERLER Vali Özdemir Çakacak’ın “18-24 Mart Yaşlılar Haftası” ...
Ulaşımda toplu taşıma araçları yerine bisiklet ve yürüyüşü tercih edelim Eskişehir Çevre Koruma ve Geliştirme Derneği Başkanı Sadık Yurtman; "Belediyenin tramvayları ve otobüsleri dezenfekte etmesi korona virüsünden korumak için tam bir önlem değil" "Bu günlerde daha çok yürümeyi ve bisiklet sürmeyi tavsiye ediyoruz" "Kendini koruyan diğer kişileri da korumuş oluyor"
YEREL HABERLER Ulaşımda toplu taşıma araçları yerine bisiklet ve ...
Vali Özdemir Çakacak’ın 18 Mart mesajı
YEREL HABERLER Vali Özdemir Çakacak’ın 18 Mart mesajı
Eskişehir’de seyrine doyumsuz ilkbahar çiçekleri
YEREL HABERLER Eskişehir’de seyrine doyumsuz ilkbahar çiçekleri
İnönü’de korona mücadelesi
YEREL HABERLER İnönü’de korona mücadelesi
Koronadan korunmak isterken merdiven altı ürünlere ve kullanımlarına dikkat Kimya Mühendisleri Odası Eskişehir Bölge Temsilciliği Başkanı Kenan Çalışır; "Aşırı kolonya kullanımı cildi tahriş eder, dikkatli kullanılmalıdır" "Merdiven altı üreticilerin uygun olmayan kimyasalları içeriğine kattıkları dezenfektanlar üreterek piyasaya sunma riskleri bulunmaktadır" "Su ve sabun var ise kolonya kullanmaya ihtiyaç yoktur"
YEREL HABERLER Koronadan korunmak isterken merdiven altı ürünlere ve ...
Çocukları virüsten korumak için ne yapmalı? Eskişehir Özel Ümit Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Pediatri) Uzmanı Uzm. Dr. Büşra Filiz Genç: "Hijyenin yanı sıra bağışıklığın güçlendirilmesi de önemli." " Sağlıklı beslenme ve düzenli uyku bağışıklığı güçlendirmede iki önemli unsurdur"
YEREL HABERLER Çocukları virüsten korumak için ne yapmalı? Eskişehir ...
Eskişehir’de uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Eskişehir’de uyuşturucu operasyonu
Umreden dönen 275 kişi, Eskişehir'de yurtta gözlem altında
YEREL HABERLER Umreden dönen 275 kişi, Eskişehir'de yurtta gözlem ...
Umreden gelen vatandaşlar izole edildi 300 Umre ziyaretçisi Eskişehir'de izole altına alındı
YEREL HABERLER Umreden gelen vatandaşlar izole edildi 300 Umre ...
Eskişehirspor - Adana Demirspor maçının ardından
YEREL HABERLER Eskişehirspor - Adana Demirspor maçının ardından
Adana Demirspor, Eskişehir’de farklı kazandı Adana Demirspor Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar: “Hepimizin tek arzusu ve hedefi kalan 7 maçta 7 galibiyet alıp üst lige çıkmak”
YEREL HABERLER Adana Demirspor, Eskişehir’de farklı kazandı Adana ...
Eskişehirspor 7 maçtır galibiyete hasret Eskişehirspor Teknik Direktörü Mustafa Özer: “10 yıl ekmeğini yemiş oyuncuların burada genç oyunculara hakaret etmesi futbol adına üzücü” “4-4-2’ye döndük ve golü bulduk, golden sonra maçı koparabilirdik ama üzgünüz yapacak bir şey yok”
YEREL HABERLER Eskişehirspor 7 maçtır galibiyete ...
Eskişehirspor - Adana Demirspor: 1-4
YEREL HABERLER Eskişehirspor - Adana Demirspor: 1-4
TFF 1. Lig: Eskişehirspor: 1 - Adana Demirspor: 4
YEREL HABERLER TFF 1. Lig: Eskişehirspor: 1 - Adana Demirspor: 4
Eskişehirspor - Adana Demirspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Eskişehirspor - Adana Demirspor (FOTOĞRAFLAR)
(Görüntülü) Eskişehir'de Adana Demirspor maçı öncesi stat dezenfekte edildi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Eskişehir'de Adana Demirspor maçı öncesi ...
Eskişehirspor Adana Demirspor maçı öncesinde stadyum ilaçlandı
YEREL HABERLER Eskişehirspor Adana Demirspor maçı öncesinde stadyum ...
Konya ve Diyarbakır’dan Açıköğretim Sistemi’ne destek
YEREL HABERLER Konya ve Diyarbakır’dan Açıköğretim Sistemi’ne destek
Eskişehir'de Adana Demirspor maçı öncesi stat dezenfekte edildi 
YEREL HABERLER Eskişehir'de Adana Demirspor maçı öncesi stat ...
ESOGÜ'de koronavirüs önlemi
YEREL HABERLER ESOGÜ'de koronavirüs önlemi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X