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Eskişehir’de şüpheli görülen 50 vakanın test sonucu negatif çıktı Umreden gelenler evlerinde, ancak sağlık durumları yakından takip ediliyor Milletvekili Süllü, alınan önlemlerdeki duyarlılık için ziyaret ettiği İl Sağlık Müdürü Dr. Bilge’ye teşekkür etti

İHA

Eskişehir Milletvekili Dr. Jale Nur Süllü, COVİD19 salgını konusunda Eskişehir'e ilişkin güncel bilgileri öğrenmek için, ziyaret ettiği İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge'ye alınan önlemlerdeki duyarlılık için teşekkür etti.

Eskişehir’de şüpheli görülen 50 vakanın test sonucu negatif çıktı Umreden gelenler evlerinde, ancak sağlık durumları yakından takip ediliyor Milletvekili Süllü, alınan önlemlerdeki duyarlılık için ziyaret ettiği İl Sağlık Müdürü Dr. Bilge’ye teşekkür etti

Eskişehir Milletvekili Dr. Jale Nur Süllü, COVİD19 salgını konusunda Eskişehir’e ilişkin güncel bilgileri öğrenmek için, ziyaret ettiği İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge’ye alınan önlemlerdeki duyarlılık için teşekkür etti.
Süllü, yaptığı açıklamada, Türkiye’de COVİD19 salgını ile ilgili Sağlık Bakanı tarafından sayısal olarak açıklanan vakaların hangi şehirlerde tespit edildiğinin açıklanmamasını yaklaşım olarak doğru bulduğunu, ancak, vakaların nerede olduğunun bilinmemesinin, vatandaşta tedirginlik ve merak uyandırdığını söyledi. Bilgi kirliliğinin yol açtığı tedirginlikleri giderebilmek ve Eskişehir’e ilişkin doğru bilgileri alabilmek amacıyla, İl Sağlık Müdürü Bilge’yi ziyaret ettiğini belirten Süllü, edindiği bilgileri kamuoyu ile paylaştı:
“Eskişehir’de şüpheli görülerek test yapılan 50 vakanın test sonucunun negatif çıkması, küresel salgın ilan edilmesinin ardından test yapma kriterlerinin çeşitlenerek test sayısının artması, vakaların tespit edilebilmesi açısından sevindirici. Testlerin yapılması için gerekli kitlerinin merkezlerde yetersiz olduğu bilgilerinin doğru olmadığını, gerekli görülmesi halinde, şüpheli görülen herkese test yapılabildiğini öğrendik. Ayrıca, sayın Bilge, Eskişehir’de salgının yaygınlaşması olasılığında, Şehir Hastanesi’nde hazırlıkların tamam olduğunu, ihtiyaç duyulması halinde Yunus Emre Devlet Hastanesi’nde de olanakların seferber edilebileceği bilgisini paylaştı." dedi.

Eskişehir’e Umreden gelenler evlerinde, ancak sağlık durumları yakından takip ediliyor
Sağlık Bakanının, Umreden gelenlerde tespit edilen vakaları açıklamasının ardından Eskişehir'e gelenlerin de merak konusu olduğunu söyleyen Süllü, bu konuda da bilgi aldı. Dr. Jale Nur Süllü, geçtiğimiz Cumartesi’ye kadar Eskişehir’e Umreden gelenlerin evlerinde olduğunu, ancak, Halk Sağlığı Uzmanlarınca sağlık durumlarının yakından takip edildiğini söyledi. Süllü, ayrıca, Umreden, geçtiğimiz hafta sonu Eskişehir’e gelen iki uçağın inmeden Ankara’ya yönlendirilerek hemşerilerimizin karantinaya alındığı, ayın 16’sı itibari ile geleceklerin ise hazırlanan Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun 3 yurdunda karantinaya alınacaklarını öğrendiklerini açıkladı.

İl Sağlık Müdürü Dr. Bilge’ye teşekkür etti
Verdiği bilgiler ve alınan önlemlerdeki duyarlılık için, İl Sağlık Müdürü Bilge’ye teşekkür eden, karantinada olan hemşerilerimizin, sağlıklı bir şekilde evlerine dönmeleri temennisinde bulunan Süllü, Eskişehirlileri bu güne kadar şehirde tespit edilmemesinin, olmadığı ya da olmayacağı anlamına gelmediği yönünde uyararak, paniğe kapılmadan uzmanların önerilerini dikkate almaya, hijyen kurallarına uymaya; kalabalık ve kapalı ortamlardan uzak durmaya davet ederek Eskişehirlilere sağlıklı günler diledi.

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