Anadolu Üniversitesi’nden çevrimiçi öğrenmeye katkı

Açık ve uzaktan eğitimin ülkemizdeki öncüsü Anadolu Üniversitesi sanal öğrenme ortamlarına bir yenisini daha ekledi.

Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Bilim Kültür ve Sanat Merkezi için hayata geçirilen 360 Sanal Gezi platformu özellikle okulların tatil edildiği şu günlerde öğrenciler ve veliler için yeni bir öğrenme deneyimi sunuyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden eğitimin aksamadan yürütülmesi çalışmalarına katkı sunan Anadolu Üniversitesi bu yeni platform ile Tarih ve özellikle İslam Bilim Tarihi derslerine önemli katkı sağlarken, Türk Dünyası Bilim Kültür ve Sanat Merkezi gibi çok geniş kapsamlı ve önemli bir merkezde bulunan tüm eser ve bilgileri sanal olarak evlere taşıyor.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, merkezin ve faaliyetlerinin önemine dair, “Üniversiteler, bulunduğu şehrin ve ülkenin topluma hizmet faaliyetlerini geliştiren kurumlardır. Bu açıdan bilimsel, kültürel ve sanatsal faaliyetler oldukça önemlidir. El Cezeri’yi, Uluğ Bey’i, Ali Kuşcu’yu, Farabi’yi, Itri’yi, Mimar Sinan’ı, İbn Sina’yı, Ömer elHayyam’ı bilen ve kendilerinden feyz alan nesiller yetiştirmek Anadolu Üniversitesi’nin topluma hizmete yönelik öncelikli çalışma alanlarından biridir.” ifadelerini kullandı.

Kadim Türk İslam medeniyetini oluşturan bilim, kültür ve sanat değerlerimizi tanıtmak ve yeniden hatırlatmak amacıyla oluşturulan ve Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Bilim Kültür ve Sanat Merkezi için hazırlanan 360 Sanal Gezi, dinleyerek, okuyarak ve izleyerek öğrenme deneyimi vadediyor. Sanal gezide ziyaretçileri öncelikle Türk Dünyası’nın ilk edebi metni olan Orhun Abideleri karşılıyor. Ziyaretçiler, Bilge Kağan, Tonyukuk ve Kültigin anıtlarında ne yazdığını Türkçe olarak okuyup bilgisayarlarına indirebiliyor. Türk İstiklal mücadelesinin görselleştirildiği “Atatürk ve İstiklal Harbi Panoraması” bölümünde mücadele görsel olarak sunuluyor. Bilim Tarihi Müzesi meydanında Selçuklu, Osmanlı ve geleneksel Anadolu mimarisinden esinlenerek hazırlanan yapılar bulunmaktadır. Bu yapılar içinde Uluğ Bey’den Ali Kuşçu’ya, Cezeri’den Farabi’ye, Mimar Sinan’dan Mirim Çelebi’ye, Heysem’den Salih Zeki Bey’e kadar 40 Türkİslam düşünürü animasyon ve materyal destekli olarak tanıtılmakta; her bir bilim insanı için hazırlanan pdf ve videolarla zengin bir öğrenme ortamı sunulmaktadır. Ayrıca, merkezin alt katında yer alan 16 Türk Devleti rölyefleri ve Musiki Tarihi Salonunda Türkİslam coğrafyasından 216 adet enstrüman görsel olarak sunulmaktadır.

360 Sanal Gezi platformuna, https://autudam.anadolu.edu.tr/sanaltur/bilimkultur.html bağlantısından ulaşılabilir.

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