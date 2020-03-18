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Eskişehir iş dünyası taleplerini açıkladı ESO, “Korona Virüsün İş Dünyasına Etkileri ve Hızlı Önlem Önerileri” raporu hazırladı Oda Başkanı Celalettin Kesikbaş; "Raporu Cumhurbaşkanlığı ve hükümete iletilmesi için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine gönderdik" "Alınması gereken tedbirlerin başında yüksek enflasyon ve ekonomik daralmanın önüne geçmek var"

İHA

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) hazırladığı "Korona Virüsün İş Dünyasına Etkileri ve Hızlı Önlem Önerileri" raporunda Eskişehir iş dünyasının beklentilerini ve alınması gereken tedbirleri ortaya koydu.

Eskişehir iş dünyası taleplerini açıkladı ESO, “Korona Virüsün İş Dünyasına Etkileri ve Hızlı Önlem Önerileri” raporu hazırladı Oda Başkanı Celalettin Kesikbaş; "Raporu Cumhurbaşkanlığı ve hükümete iletilmesi için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine gönderdik" "Alınması gereken tedbirlerin başında yüksek enflasyon ve ekonomik daralmanın önüne geçmek var"

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) hazırladığı “Korona Virüsün İş Dünyasına Etkileri ve Hızlı Önlem Önerileri” raporunda Eskişehir iş dünyasının beklentilerini ve alınması gereken tedbirleri ortaya koydu.
Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını, dünya ekonomilerini derinden etkileyecek. İhracatını arttırmak ve yeni pazarlara ulaşmak için çalışan Eskişehir sanayisi ise bir dizi önlemin mutlaka hayatta geçirilmesini istiyor. Raporda, bugüne kadar Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere diğer devlet kurumlarının aldığı isabetli ve yerinde kararların ekonomi cephesinde de iz düşümünün olması gerektiğinin altı çiziliyor. Türkiye ekonomisinde korona virüsün sebep olacağı tahribatın en aza indirilmesi için acil önlem paketlerinin hayata geçirilmesi gerektiğinin vurgulandığı raporda, iş dünyasının beklentileri sıralanıyor
Raporun Cumhurbaşkanlığı ve hükümete iletilmesi için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine gönderildiğini ifade eden ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, Eskişehir iş dünyasının beklentilerini raporla net bir şekilde ortaya koyduklarını vurguladı. Alınması gereken tedbirlerin başında yüksek enflasyon ve ekonomik daralmanın önüne geçmek olduğunu söyleyen Kesikbaş, “Bunun için kamuya olan SGK, vergi prim borcu gibi alanlarda borçlar bir süre dondurulabilir. Bu sayede kitlesel işten çıkarmaların önüne geçilebilir. Devlet ya da Bankalar Birliği bu noktada devreye girerek virüsten etkilenen şirketlerin kredi borçlarına 6 ay ya da 1 yıl ödeme ertelemesi kararı almalıdır. Virüsten etkilenen KOBİ’lere devlet bankalarından düşük faizli, uzun vadeli, 6 ay sonra geri ödemelerin başlayacağı krediler sağlanmalıdır” dedi.

Acil ihtiyaç
Salgından en çok etkilenen sektörlere bakıldığında üretim sanayisinin öne çıktığına vurgu yapan Kesikbaş, Kredi Garanti Fonu (KGF) desteğinin acil ihtiyaç haline dönüştüğünü bildirdi. Özellikle bankacılık alanında, daha önce yapılandırılmış olan kredilerin faiz oranları güncel faize göre revize edilmelidir diyen Kesikbaş, vergi ve prim desteğinin de şart olduğunu hatırlattı. Kesikbaş, “Yurtiçi ticarette ve alışverişte yaşanmaya başlayan durgunluk, en çok perakende sektörünü, özellikle de hazır giyim ve gıda sektörlerini etkilemektedir. Bu bağlamda üretime, ihracata ve perakende alanlarına ayrı ayrı destekler açıklanması gerekmektedir. Özellikle bu dönemde şirketlere vergi ve prim ertelemesi ya da affı getirilmesi beklenmektedir” diye konuştu. ESO tarafından hazırlanan raporda Eximbank kredilerinde vadelerin uzatılmasının gerektiğini ifade eden ESO Başkanı Kesikbaş, üretimi gerçekleşmiş, ancak virüs sebebi ile sınır kapıları kapalı olan ülkelere yapılacak ihracatta sorun yaşayan ihracatçıların, üretim yapılan malın bedeli kadar Eximbank tarafından desteklenmesi gerekliliğini vurguladı.

Birlikte hareket
Bu süreçte atılması gereken en önemli adım ise hükümet ve iş dünyasının ortak hareket etmesi olduğuna işaret eden Kesikbaş, “Alınacak kararlarda iş dünyasını en çok etkileyen sorunlar dikkate alınmalı ve kayıpların azaltılması adına salgın süresi boyunca tedbirler alınmalıdır. Bu noktada, süreçten en çok etkilenen sektörlere uzun dönemli SGK primi ve vergi tatili getirilmesi beklenmektedir. Korona virüsü nedeniyle özel sektörde ücretsiz izine çıkarılanların ücretlerinin bir kısmı İşsizlik Sigortası Fonu’ndan ödenmelidir. Su, elektrik ve gaz faturalarının ödemelerindeki gecikmeler nedeniyle kesme işlemleri durdurulmalıdır” dedi.

OSB’lere destek
Yatırımcılar için Organize Sanayi Bölgelerinde de tedbir alınması gerekliliğini anlatan Kesikbaş, buralarda arsa, parsel, elektrik, su, doğalgaz ve diğer benzer ödemelerinin vade farksız belirli bir süre ertelenmesi gerektiğini ifade etti.

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