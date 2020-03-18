Çifteler Belediye Başkanı Kadir Bıyık'tan Yaşlılar Haftası mesajı

Eskişehir Çifteler Belediye Başkanı Kadir Bıyık, Yaşlılar Haftası dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Başkan Kadir Bıyık, mesajında, "Yaşlılarımız, kültürümüzü, örf ve adetlerimiz ile manevi değerlerimizi bizlere miras bırakarak yarınlara taşımamızı sağlayan, geleceğe ışık tutmamıza vesile olan yegâne değerlerimizdir. Peygamber Efendimiz gençleri, yaşlılara saygı göstermeye teşvik etmiş ve 'Herhangi bir genç, yaşından dolayı bir ihtiyara saygı gösterirse, Allah da ihtiyarlığında ona hizmet edecek kimseler yaratır' diyerek bu hususun önemini vurgulamıştır. Toplumumuzu bugünlere ulaştıran yaşlılarımızın ekonomiye, kültürümüze ve yeni nesillere katkılarının bilincinde olarak, tüm büyüklerimizin Yaşlılar Haftasını kutluyor, ömürlerinin her gününü, her dakikasını sağlıkla, mutlulukla yaşamalarını dileyerek, saygılarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.