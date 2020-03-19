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(Özel) Korona virüsten etkilenen sanayici destek bekliyor ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş; "Teminat problemi yaşayan firmalarımız var, Kredi Garanti Fonu’nun devreye girmesi gerekiyor" "Bankaların ihracatçının yanında olarak vadeleri uzatması en kıymetli işlerdir"

İHA

Tüm dünyada sağlık başta olmak üzere farklı sektörlerde hizmet veren birçok şirketi etkileyen Korana virüsün ekonomiye de etkilemesinin ardından Eskişehir Sanayi Odası (ESO) bir rapor hazırlarken, konuyla ilgili açıklamalarda bulunan ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, "Korona virüs sürecinde destek paketlerine şiddetler ihtiyacımız var. SGK borcu olan firmalarımızın borçlarının tatil edilmesi ya da ertelenmesi bence en önemli konulardan. Teminat problemi yaşayan firmalarımız var, Kredi Garanti Fonu'nun devreye girmesi gerekiyor" dedi.

(Özel) Korona virüsten etkilenen sanayici destek bekliyor ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş; "Teminat problemi yaşayan firmalarımız var, Kredi Garanti Fonu’nun devreye girmesi gerekiyor" "Bankaların ihracatçının yanında olarak vadeleri uzatması en kıymetli işlerdir"

Tüm dünyada sağlık başta olmak üzere farklı sektörlerde hizmet veren birçok şirketi etkileyen Korana virüsün ekonomiye de etkilemesinin ardından Eskişehir Sanayi Odası (ESO) bir rapor hazırlarken, konuyla ilgili açıklamalarda bulunan ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, "Korona virüs sürecinde destek paketlerine şiddetler ihtiyacımız var. SGK borcu olan firmalarımızın borçlarının tatil edilmesi ya da ertelenmesi bence en önemli konulardan. Teminat problemi yaşayan firmalarımız var, Kredi Garanti Fonu’nun devreye girmesi gerekiyor" dedi.
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkarak dünyayı etkisi altına alan Korona virüs, ekonomiyi de olumsuz yönde etkilemeye başladı. Dünya Sağlık Örgütü tarafından 'pandemi' olarak ilan edilen Korana virüse karşı Türkiye çeşitli önlemler aldı. Ekonomik anlamda da önlemler alınırken, konuyla ilgili Eskişehir Sanayisi Odası bazı önerilerde bulundu. ESO tarafından hazırlanan raporda iş dünyasının beklentileri sıralanıyor.
"Korona virüs sürecinde destek paketlerine şiddetle ihtiyacımız var"
Ekonomik tedbirlere değinen ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, enflasyonla mücadele edilirken şirketlerin sağlıklı büyümeleri gerektiğini söyledi. Başkan Kesikbaş, "Öncelikle, tabii ki Cumhurbaşkanlığımız, hükumetimiz, devletimiz ve bu işte bir fiil çalışan bakanlıklarımız bence son derece ciddi ve güzel bir çalışma içerisinde. Gerekli tedbirler, önlemler alındı. Bununla ilgili bizler de sanayiciler olarak, Korona virüsünün yayılmaması için gerekli çalışmaları yapıp, uyarılarda bulunuyoruz. Muhtemelen bugün veya yarın bir takım ekonomik önlemler alınacak. Çünkü artık, sıra ekonomik önlemlerde. Bugüne kadar toplum sağlığı, salgının yayılmaması ve sağlıkla ilgili bir takım ciddi önlemler bütün bakanlıklarla ilgili alındı şimdi sıra ekonomide. Bence ekonomik olarak da şirketlerimizin ve ülkemizin ekonomik anlamda sağlığı için artık ekonomik tedbirlerin alınması gerekiyor. Bu anlamda da Eskişehir Sanayi Odası olarak bir çalışma da yaptık ve bütün sanayicilerimizin geri bildirimlerini aldık. Hem enflasyonla mücadele ediyoruz hem de ekonomik anlamda küçülmememiz gerekiyor. Şirketlerimizin sağlıklı büyümelerine devam etmeleri, dünya çapında rekabet gücünü, ihracatını arttırarak devam etmesi gerekiyor. Ama bu anlamda Korona virüs tabii ki sanayicilerimizi de ciddi şekilde etkilemeye başladı. Kısa vade içerisinde, özellikle bu sürecin uzamasıyla, Korona virüs süreci ve bu salgının ilerlemesiyle birlikte destek paketlerine şiddetle ihtiyacımız var. Bunlardan en önemlisi özellikle vergi ve SGK borcu olan firmalarımızın borçlarının tatil edilmesi ya da ertelenmesi bence en önemli konulardan. Yine bankalara borcu olan şirketlerimizin, borçlarının ertelenmesi, en azından 6 ay ilâ 1 yıl süreyle ertelenmesi bence önemli ve kıymet arz ediyor" diye konuştu.

"Teminat problemi yaşayan firmalarımız var, Kredi Garanti Fonu’nun devreye girmesi gerekiyor"
Faiz oranlarının indirilmesinin önemli olduğuna değinen Başkan Kesikbaş, teminat problemi yaşayan firmaların olduğunu söyledi. Kesikbaş, "Zamanında faizler yüksekken, borçlanan firmalarımız var. Bunların en azından şu anda doğru uygulanan bir faiz politikasına istinaden, aşağı çekilen faiz oranlarının indirilmesi çok önemlidir. Yine Doların şu anda artış eğiliminde olduğunu görüyoruz. Teminat problemi yaşayan, sıkıntıda olan firmalarımız var. Burada özellikle Kredi Garanti Fonu’nun (KGF) devreye girmesi gerekiyor. Özellikle bu dönem içerisinde eximin (banka) ihracatçının yanında olarak, vadeleri uzatması en kıymetli işlerdir" şeklinde konuştu.

"Salgın boyunca kısıtlı imkanlara rağmen destek olunması en büyük talebimiz"
Virüs süresince sanayiciye destek olunması gerektiğini vurgulayan Başkan Kesikbaş, "Hem sanayicimizin hem de ülkemizin ekonomik anlamda, yapabileceği çok fazla veya elindeki tasarrufu çok yüksek değil bunu herkes biliyor. Bu anlamda Korona virüsü salgını sürecinde, şirketlerimize mutlaka ve mutlaka destekçi olmak gerekiyor. Bunların hepsini bugünden yarına değil ama salgın boyunca kısıtlı imkanlara rağmen destek olunması en büyük talebimiz. Özellikle şu 12 aylık dönem içerisinde mutlaka üreticinin, sanayicinin yanında olmak hem devletimizin hem hükümetimizden en büyük beklentimiz" dedi.
Son olarak Korana virüse karşı sağlık alanında aldıkları tedbirleri anlatan Başkan Celalettin Kesikbaş, şunları söyledi;
"Eskişehir’de, sanayi bölgelerinde fabrikaların önemli bir kısmında dezenfektasyon süreçleri tamamlandı ya da tamamlanmak üzere. Girişçıkışlarda vücut ısısı kontrolleri yapılıyor. Onun haricinde, yemekler, hijyen bütün fabrikalarımızda özellikle temasa dayalı olarak, hijyen malzemelerinin hepsi fazlasıyla var. Maske tedarik süreçlerinde şimdilik bir sıkıntı yok ama oralarda da yüksek fiyatlar söz konusu. Eskişehir sanayisindeki tüm firmalarımızda bu sorumluluğun bilincinde, gerekli bütün üst düzey çalışmaları yapıyor. Biz de Eskişehir Sanayi Odası olarak bu konuda hem sanayicilerimize hem de çalışanlarımıza sürekli Korona virüsü hakkında bilinçlendirme ile ilgili bilgi alışverişinde bulunuyoruz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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