(Özel) Eczaneden Korona virüse karşı ultraviyole ışık önlemi Kullandığı teknoloji ile Korona virüsle mücadele ediyor Eczacı Çağatay Erat; "Eczanenin 25 metrekarelik müşteri alanı dezenfekte oluyor”

Eskişehir’de bir eczane, dünya çapında hızla yayılan Korona virüse karşı önlem olarak ultraviyole ışık teknolojisiyle dezenfekte ediliyor.

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla tüm dünyayı saran yeni nesil Korona virüs Covid19, Türkiye’yi de etkisi altına alıyor. Açıklanan verilere göre ülkede toplam 98 vaka bulunurken, virüse karşı önlemler son hız devam ediyor. Virüsün en büyük tehlike arz ettiği sağlık hizmetlerinde de büyük bir titizlikle mücadele sürüyor. Son olarak Eskişehir’de eczacılık yapan Çağatay Erat, eczanesinde virüse karşı aldığı tedbirler ile öne çıkıyor. Kullanılan ultraviyole, bir diğer adıyla mor ışık teknolojisi ile işletmede sterilizasyonu sağlayan eczacı, vatandaşlardan da büyük takdir görüyor.



“Eczanenin 25 metrekarelik müşteri alanı dezenfekte oluyor”

Eczanenin bu yöntemle dezenfekte edildiğini ifade eden Eczacı Çağatay Erat, sağlık profesyonellerinin kontrolleri altında kullanılması gerektiğinin altını çizdi. Erat yaptığı açıklamada, “Eczanemizde, hastanelerde kullanılan insansız ortam sterilizasyonu var; özel bir lamba. Bu lambayı daha önceden eczanemiz için tedarik edip kullanımına başladık. Akşamları personelimizle beraber çıkarken lambayı yakıyoruz. Eczanenin 25 metrekarelik müşteri alanı dezenfekte oluyor. Bu mor ışığın maliyeti çok yüksek değil ama sağlık profesyonellerinin kontrolleri altında kullanılması gerekiyor. Bu nedenle de eczanemde kullanıyorum” şeklinde konuştu.



“Bu süreci dikkatli olarak atlatacağımıza inanıyorum”

Ultraviyole ışık teknolojisinin yanı sıra bir buçuk metre kuralını da eczanesinde uygulayan Eczacı Çağatay Erat, gelen hastaları da virüse karşı her konuda bilgilendirdiklerini belirtti. Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı uyarılarla bu sürecin dikkatli olarak atlatılabileceğini sözlerine ekleyen Erat, “Sarı çizgi uygulaması hem gelen hastaları virüsten korumak hem de bizi korumak adına yapılmış bir uygulama. Sağlık Bakanlığı da zaten bu 1 buçuk metre kuralını söylemişti. Buna uygun olarak da biz eczanemizde sarı çizgi uygulamasını başlattık. Bütün vatandaşlarımız da bu kurala uyuyor. Ayrıca vatandaşlarımıza da Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği ’14 gün’ kuralını hatırlatıyoruz. Burada kendilerine alışkanlık kazandırmaya çalışıyoruz. Hem 1 buçuk metre kuralı hem de dezenfektan kullanılması gerektiği yönünde bilgilendiriyoruz kendilerini. Onlara kalabalık ortamlarda bulunmamaları gerektiğini söylüyoruz. Eczane içerisinde 3 taneden fazla hastanın bulunmasını engelliyoruz. Diğer eczacı arkadaşlarımız da kendi imkânları doğrultusunda tedbirlerini en üst düzeye çıkarmış durumdalar. Bu zorlu süreç içerisinde Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı uyarılara dikkat etmek gerek ve bu süreci de dikkatli olarak atlatacağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.



“Sağlık çalışanları için endişe duyuyoruz”

Vatandaşlardan Melehat Kırcalı ise eczanede yapılan bu uygulama için eczacıya teşekkür ederken, vatandaş olarak kendilerinin de elinden geleni yapmaya çalıştıklarını vurguladı. Halkla iç içe oldukları için sağlık çalışanları adına endişelendiğini de sözlerine ekleyen Kırcalı yaptığı açıklamada, “Bu uygulama için Çağatay Bey’e çok teşekkür ediyorum. Başka yerlerde bu denli ciddi önlemler göremedim. Hem kendileri hem de vatandaşlar için olayı ciddi değerlendirdikleri için ben de bu eczaneyi tercih ettim. Biz tabi ki evde su, sabun önlemlerini alıyoruz ama dışarıda alınması gereken tedbirler var. Evden zaten acil durumlarda çıkıyoruz şu an. Elimizden geleni biz de vatandaş olarak yapmaya gayret ediyoruz. Evde bir torunumuz var. Annesi ve babası dışarıda çalıştığı için biz bakıyoruz ona. Bu sebeple önlemimizi ne kadar alırsak o kadar iyi. Burada sağlık çalışanları için de endişe duyuyoruz çünkü sürekli halkla iç içeler. Onların da kendilerini korumaları gerekiyor. Sonuçta herkes kendisini korumak zorunda. Tedbir alalım takdir Allah’tan” dedi.

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