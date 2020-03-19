Eskişehir'de Roma dönemi heykeller ele geçirildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Eskişehir'de Roma dönemi heykeller ele geçirildi

DHA

Eskişehir'de Roma dönemi heykeller ele geçirildi


ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'de jandarmanın düzenlediği operasyonda, Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen 2 heykel ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Seyitgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser satışı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Eserlerin bir otomobille taşınacağı belirlendi. Takibe alınan otomobil, Eskişehir-Seyitgazi yolu Sarayören Mahallesi yakınında durduruldu. Otomobilde yapılan aramada Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen 2 heykel ele geçirildi. Otomobildeki E.G. ile Y.M.Ö gözaltına alındı.
Şüphelilerin sorgusu sürerken, heykeller Eskişehir Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Hakan TÜRKTAN
2020-03-19 10:38:31

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Korona Danışma Hattı şikayetleri değerlendiriyor
YEREL HABERLER Korona Danışma Hattı şikayetleri değerlendiriyor
Uyuşturucu madde ticareti yapmak ve bulundurmak suçlarından 2 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu madde ticareti yapmak ve bulundurmak ...
Roma dönemine ait heykelleri satmaya çalmışırken yakalandılar
YEREL HABERLER Roma dönemine ait heykelleri satmaya çalmışırken ...
(Özel) Güneşe aldanan meyve ağaçlarını kar ve soğuk hava vurdu Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan; "Havalar soğuk giderse yüzde 50 oranında zayiat olur" "Ağaçların çiçeklerini olumsuz yönde etkiledi, dalların açık olan kısımları zarar görmüş durumda"
YEREL HABERLER (Özel) Güneşe aldanan meyve ağaçlarını kar ve soğuk ...
(Özel) Eczaneden Korona virüse karşı ultraviyole ışık önlemi Kullandığı teknoloji ile Korona virüsle mücadele ediyor Eczacı Çağatay Erat; "Eczanenin 25 metrekarelik müşteri alanı dezenfekte oluyor”
YEREL HABERLER (Özel) Eczaneden Korona virüse karşı ultraviyole ışık ...
(Özel) Korona virüsten etkilenen sanayici destek bekliyor ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş; "Teminat problemi yaşayan firmalarımız var, Kredi Garanti Fonu’nun devreye girmesi gerekiyor" "Bankaların ihracatçının yanında olarak vadeleri uzatması en kıymetli işlerdir"
YEREL HABERLER (Özel) Korona virüsten etkilenen sanayici destek ...
Sağlık-Sen’den sosyal medya paylaşımlarına tepki
YEREL HABERLER Sağlık-Sen’den sosyal medya paylaşımlarına tepki
Anadolu Üniversitesi’nden Milli Eğitim Bakanlığı’na destek
YEREL HABERLER Anadolu Üniversitesi’nden Milli Eğitim Bakanlığı’na ...
Sağlık-Sen’den sosyal medya paylaşımlarına tepki
YEREL HABERLER Sağlık-Sen’den sosyal medya paylaşımlarına tepki
(Görüntülü) Rektör Çomaklı'nın paylaştığı video binlerce beğeni aldı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Rektör Çomaklı'nın paylaştığı video ...
Rektör Çomaklı'nın paylaştığı video binlerce beğeni aldı
YEREL HABERLER Rektör Çomaklı'nın paylaştığı video binlerce beğeni ...
(Görüntülü) BÜYÜKŞEHİR MEYDANLARINDA KORONAVİRÜS SESSİZLİĞİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) BÜYÜKŞEHİR MEYDANLARINDA KORONAVİRÜS ...
Sivrihisar’da Çanakkale şehitleri anıldı
YEREL HABERLER Sivrihisar’da Çanakkale şehitleri anıldı
Eskişehir'de cadde ve sokaklar boş kaldı
YEREL HABERLER Eskişehir'de cadde ve sokaklar boş kaldı
Tepebaşı aşevi ihtiyaç sahiplerinin yanında
YEREL HABERLER Tepebaşı aşevi ihtiyaç sahiplerinin yanında
Covid-19’un gebeler üzerindeki etkisi Plasenta ya da anne sütü yoluyla virüs bebeklere geçmiyor ESOGÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Melih Velipaşaoğlu; “Covid-19’un hamilelerde daha ağır seyrettiğine dair bir veri elimizde bulunmuyor" "Enfeksiyonun anneden bebeğe plasenta yoluyla geçtiğine ilişkin bir vakaya rastlanmadı"
YEREL HABERLER Covid-19’un gebeler üzerindeki etkisi Plasenta ya da ...
Şehitler kabirleri başında anıldı
YEREL HABERLER Şehitler kabirleri başında anıldı
Odunpazarı’ndan koronavirüse karşı acil eylem planı Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt: “İşlemlerinizi belediyeye gelmeden yapabilirsiniz”
YEREL HABERLER Odunpazarı’ndan koronavirüse karşı acil eylem ...
Ciğerci Aziz koronavirüse karşı önlemini aldı
YEREL HABERLER Ciğerci Aziz koronavirüse karşı önlemini aldı
Eskişehir nüfusu ülke ortalamasından daha yaşlı Ülke genelindeki yaşlı nüfus son 5 yılda yüzde 21,9 arttı
YEREL HABERLER Eskişehir nüfusu ülke ortalamasından daha yaşlı Ülke ...
Çifteler'de dezenfekte çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Çifteler'de dezenfekte çalışmaları sürüyor
Çifteler Belediye Başkanı Kadir Bıyık'tan Yaşlılar Haftası mesajı
YEREL HABERLER Çifteler Belediye Başkanı Kadir Bıyık'tan Yaşlılar ...
Türkiye şampiyonu Eskişehir’den çıktı
YEREL HABERLER Türkiye şampiyonu Eskişehir’den çıktı
Tepebaşı ve Yolkonak kardeşlik yolunda
YEREL HABERLER Tepebaşı ve Yolkonak kardeşlik yolunda

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X