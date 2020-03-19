Bir eğitimciden anlamlı paylaşım

Eskişehir'in Seyitgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Nazmi Avcı, sosyal medya hesabından ata nasihatlerinin önemini belirten anlamlı paylaşım yaptı.

Seyitgazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bahçesinde yer alan çiçek ve ağaçları, baharın başlamasıyla babasından öğrendiği teknikle budayan Avcı; yaptığı paylaşımla anne, baba ve ataların nasihatlerinin ne kadar önemli olduğunun altını çizdi. Seyitgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Avcı yaptığı paylaşımda; ''Çocukluk yıllarımda rahmetli babam 'Ağaç budamayı öğren, bir gün lazım olur' derdi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bahçesindeki gül, bağ ve ağaç budama işlerini tamamladık'' diye belirterek nasihatin kültürümüzdeki öneminin altını çizmiş oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.