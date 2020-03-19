Bilecik'e yağan mart karı kışı aratmadı

AVM ve lokantalar hariç tüm mekanlar kapatılıyor!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Yaz mevsiminin gelmesine sayılı günler kala Bilecik ve ilçelerinde etkili olan kar yağışı kış ayını aratmadı.

Bilecik'te dün gece başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde yer yer 10 santimetreye ulaşırken, yağış soğuk havayı da beraberinde getirdi. En kuvvetli yağışın Bozüyük ilçesinde görüldüğü kar, burada hayatı olumsuz etkilerken, vatandaşlar mart ayında yağan karın zevkini çıkardılar.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.