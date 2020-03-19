Korona virüsü nedeniyle güvercinler de aç kaldı Artık bu kuşlara yem veren kimse yok

Dünyaya hızlı bir şekilde yayılmayı devam eden Korona virüsü nedeniyle cadde ve sokaklar, açık alanlar boş kalınca, her gün duyarlı insanların elleri ile beslediği güvercinler de artık aç kalıyor.

Eskişehir’de havaların soğuması ve Korona virüsü nedeniyle vatandaşlar artık zaruri ihtiyaçları dışında sokağa çıkmıyor. Bu nedenle her gün vatandaşların attığı yemlerle beslenen ve kentin belli yerlerde bulunan güvercinlere de kimse yem vermiyor. Reşadiye cami, Köprübaşı, Taşbaşı gibi yerlerde bulunan yüzlerce güvercine verilmek üzere yem satan kişileri artık hiç görünmezken, bu şekilde beslemeye alışık olan kuşlar de aç kalmaya başladı. Ayrıca kuşların çok olduğu yerlerde belediye tarafından bulunduran yemek kupları da boş olduğu gözlemlendi.

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