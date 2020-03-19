Odunpazarı’nda cadde ve sokaklar yıkandı

Odunpazarı Belediyesi, Korona virüse karşı çalışmalarına devam ediyor.

Bir taraftan dezenfeksiyon çalışmalarını sürdüren, vatandaşlara belediyeye gelmeden işlemlerini evlerinden yapabileceklerine dair açıklamalar yapan Odunpazarı Belediyesi, diğer taraftan da cadde ve sokakları yıkayarak dezenfekte ediyor. Odunpazarı Belediyesi tarafından yeni tip korona virüse yönelik tedbir çalışmaları kapsamında temizlik ve dezenfekte uygulamaları devam ediyor. Bu kapsamda kamu kurum ve kuruluşları ile okullar, camiler, huzurevleri ve sığınma evlerinde dezenfeksiyon çalışmaları yapan; vatandaşlara belediyeye gelmeden işlemlerini evden yapabileceklerine dair açıklamalarda bulunan Odunpazarı Belediyesi, son olarak cadde ve sokakları dezenfeksiyon özelliği olan karışımlarla yıkamaya başladı.

Odunpazarı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda ekipler, cadde, sokak ve mahalleleri dezenfeksiyon özelliği olan karışımlarla yıkıyor. Ana arterlerden başlayarak temizlik ve dezenfekte çalışmalarını gerçekleştiren ekipler, mahalle ve sokaklarda yıkama işlemini sürdürüyor. 3 araçla gerçekleştirilen çalışmalarda, deterjan ve dezenfektan içeren su kullanılıyor. Korona virüse karşı vatandaşların kişisel temizliğin yanı sıra çevre temizliğine de önem vermesi gerektiğini belirten yetkililer, vatandaşların çöp çıkarma saatlerine riayet etmesini istedi.

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