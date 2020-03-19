Kadın üretici ürün satış noktası da kapalı olacak

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Eskişehir Tepebaşı Belediyesi’nin, Kadın Üretici Ürün Satış Noktası da Korona virüs tedbirleri kapsamında geçici süre ile hizmet vermeyecek.

Dünya genelinde sağlık tehdidi haline gelen Korona virüse karşı alınan tedbirler çerçevesinde, Batıkent Belde Evi bahçesinde Eskişehirlilerin hizmetine sunulan Kadın Üretici Ürün Satış Noktası da hizmet vermeyecek. Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, ilgili bakanlıkların kararlarına paralel olarak Tepebaşı Belediyesi’ne bağlı kreşler, çocuk merkezleri, Belde Evleri, Deneyimli Kafeler, Gençlik Merkezleri, spor tesislerinde gerçekleştirilen eğitim çalışmalarına, 14 Mart tarihinden itibaren geçici bir süre ile ara verildiğini bildirmişti.

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