Eskişehir´de, camilerden 'evde kalın' anonsu

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Engin ÖZMENCaner AKSU/ESKİŞEHİR, (DHA) ESKİŞEHİR´de, vakit namazı ezanlarından sonra camilerden, koronavirüs tedbirleri kapsamında, evden çıkılmaması gerektiği yönünde anonslar yapıldı. Anonsta, "Evlerinizde kalmanız sizlerin ve sevdiklerinizin sağlığı için hayati derecede önemlidir" denildi.

İçişleri Bakanlığı'nca 65 yaş ve üzerindekiler ile kronik rahatsızlığı olanlar için sokağa çıkma yasağı getirilmesi kararına, Eskişehir'de uyulduğu gözlendi. Kentte vakit namazı ezanlarından sonra camilerden, koronavirüs tedbirleri kapsamında, evden çıkılmaması gerektiği yönünde anonslar yapıldı. Anonsta, "Değerli hemşehrilerimiz, evlerinizde kalmanız sizlerin ve sevdiklerinizin sağlığı için hayati derecede önemlidir. Lütfen zorunlu olmadıkça sokağa çıkmayalım" denildi.DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Caner AKSU

2020-03-22 17:12:19



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