Yasak tanımayan yaşlı vatandaşın ‘bank’ keyfi

Eskişehir’de meydanlar boş kalırken, yaşlı bir vatandaşın Korona virüs nedeniyle uygulanan yasağı delip bankta oturması pes dedirtti.

Yaklaşık 1 milyon nüfusa sahip olan Eskişehir, Korona virüsten dolayı en sakin günlerini yaşıyor. Virüs sebebiyle 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlara 'Sokağa Çıkma Yasağı'nın gelmesine rağmen bazı yaşlılar yasağa uymadı. Birçok platformdan adeta bas bas bağırılan ‘EvdeKal’ çağrılarına uymayan yaşlı vatandaşların bilinçsiz davranışları pes dedirtti.

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