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Anadolu Üniversitesi’nden uzaktan öğrenim dönemi ve EBA hakkında tavsiyeler

İHA

Anadolu Üniversitesi, uzaktan öğrenim dönemi ve Eğitim Bilişim Ağı (EBA) hakkında öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

Anadolu Üniversitesi’nden uzaktan öğrenim dönemi ve EBA hakkında tavsiyeler

Anadolu Üniversitesi, uzaktan öğrenim dönemi ve Eğitim Bilişim Ağı (EBA) hakkında öğrencilere tavsiyelerde bulundu.
Yakın zamanda ortaya çıkan ve tüm dünya ülkelerini etkisi altına alan Korona virüs tehdidine karşı alınan önlemler kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından eğitimöğretime uzaktan devam edilme kararı alındı. Uzaktan öğrenimde 40 yıllık tecrübesi ve 3 milyona yakın öğrencisi bulunan Anadolu Üniversitesi; ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından hazırlanmış olan Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ve uzaktan öğrenim süreci hakkındaki tavsiyelerini 8 madde ile sıraladı.
Öğrencilere tavsiyeler
Anadolu Üniversitesi, Koronavirüs tehlikesi süresince öğrencilerin müfredattan geri kalmamalarını sağlayacak EBA sistemi ve evdeki boş vakitlerini verimli geçirmelerine yönelik tavsiyelerini şu şekilde sıraladı:
Öncelikle uzaktan öğrenimin yürütüleceği Eğitim Bilişim Ağı’nı dersler başlamadan önce ziyaret ederek kullanım özelliklerini keşfetmeniz, ders döneminde EBA’yı daha rahat kullanmanızı sağlayacaktır.
Ders dönemi başladığında dersler zamanında takip edilmeli; size özel oluşturulan program ve takvimi önceden takip ederek gerekli hazırlıkları yapmalısınız. Ayrıca EBA üzerinden geçmiş konuları tekrar ederek konu eksiklerinizi kapatabilir; böylelikle tatil sonunda konu eksiğiniz olmadan öğreniminize devam edebilirsiniz.
Sistemde yer alan sınav, test ve alıştırma dokümanlarına ulaşabilir; farklı ders ve sınıflara ait alt konu, konu ve ünite seviyelerinde testlerin yer aldığı sınavlar bölümünden, pekiştirmek istediğiniz konulara ait sınavları çözebilirsiniz.
Öğretmenlerinizin sizlere vermiş olduğu çalışmaları güncel olarak takip etmelisiniz. EBA Sistemi’nde toplanan puan ve rozetler, çevrimiçi ortamda bireysel başarı ölçütü sayıldığından; sistemdeki araştırma ve çalışmaları yaparken gerekli özeni göstermelisiniz.
Sağlığınızı koruma amaçlı uyguladığınız sosyal mesafe, müze gezmeniz için engel değil. Anadolu Üniversitesi Sanal Müze Uygulaması sayesinde oturduğunuz yerden birçok müzeyi gezerek ailenizle keyifli vakit geçirebilirsiniz.
Anadolu Üniversitesi’nin; çalgı eğitmenliği, dil öğrenimi, güzel sanatlar, fen ve teknoloji gibi 14 kategoride ders imkânı sunan bir uygulaması olan AKADEMA’ dan faydalanarak evde geçirdiğiniz süreyi daha verimli hale getirebilirsiniz.
Unutmamanız gereken bir diğer konu ise uzaktan öğrenim döneminde, ekran başında geçirilen süreyi iyi ayarlamak gerektiğidir. Belirli periyotlarla egzersizler yaparak fiziksel rahatsızlıklara karşı önlem almalısınız.
Sizi paniğe sürüklemeye çalışan, sosyal medyadaki yalan haberlere aldırmadan, uzman ve yetkililerden gelen açıklamaları takip etmelisiniz. Unutmayın ki alınan tüm kararlar, devlet idari yapısının bütünlüğü çerçevesinde sizlerin hakları korunarak alınmalıdır.

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