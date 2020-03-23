Yardımseverler Tepebaşı'nda birleşti Korona virüs sebebiyle evine kapanan yaşlı yardıma muhtaç ailelerin yardımına Tepebaşı Kaymakamlığı koştu

Eskişehir’de Tepebaşı Kaymakamlığı ile yardımseverler iş birliğinde yapılan çalışmalar sonucunda, Korona virüs sebebiyle sokağa çıkma yasağı olan ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşuldu.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de Korona virüs ile mücadele çalışmalarına devam ediliyor. Bu kapsamda virüsün yaşlıları daha çok etkilemesi nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sokağı çıkmaları yasaklanmıştı. Yasakla birlikte temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan yaşlılar için, Eskişehir Valiliği öncülüğünde Tepebaşı Kaymakamlığınca ‘Vefa İletişim Merkezleri’ kuruldu. Kurulan merkezde Tepebaşı Kaymakamlığı ile yardım severler bir araya geldi. Tepebaşı Kaymakamlığına bağlı ekiplerin ulaştığı kişilerin yanı sıra, yardım etmek isteyen duyarlı vatandaşlarda yetkililere ulaştı. Bu sayede özellikle temel gıda ürünlerini almakta zorluk çeken vatandaşlar için ürünler toplanma alanına getirildi. Ürünler buradan ihtiyaç sahiplerine gönderilecek. Yardım etmek isteyen vatandaşlar ise Tepebaşı Kaymakamlığına ulaşması durumunda istedikleri yardımı yapabilecek.

Konuyla ilgili konuşan Tepebaşı Kaymakamı Erdinç Yılmaz, çalışmada Kızılay ve vatandaşların da desteğini aldıklarını söyledi. Yılmaz, konuşmasının devamında şunları söyledi:

“Hal esnafı, sebze meyve, fırıncılar ekmek sağladılar. Esnaflarımızın da desteğini alarak Vefa gruplarının koordinesinde vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz. Hayırsever vatandaşlarımız da kendi istekleriyle bağışta bulunup, destek olmak istiyorlar. Biz de bunu koordine edip ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz.”

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