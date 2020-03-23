Günyüzü Belediye personeli sosyal medya üzerinden alkış istedi

Günyüzü Belediyesi personeli sosyal medya üzerinden alkış istedi. Korona virüsü önlemleri kapsamında ilçe pazarını denetleyen beledoye personeli vatandaşlardan alkış istedi. Paylaşım yoğun ilgi gördü.
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