Elektrik mühendislerinden kritik uyarılar "Yerli solunum ve yoğun bakım cihazlarının üretiminde biyomedikal mühendislerinin önemi ortaya çıktı" "Elektrik ve doğalgaz kesintilerden kaçınılması gerekiyor" "İnternet altyapısını sağlıklı bir şekilde çalışması için okul saatlerinde öğrencilere bırakalım"

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Eskişehir Şubesi Başkanı Ender Kelleci, korona virüs önlemleri kapsamında elektrik ve doğalgaz kesintilerden de kaçınılması gerektiğinin altını çizdi.

Kelleci, ülkemizde de virüs salgınından etkilenen vatandaşlarımızın sayısı her gün arttığını, bu süreçte herkesin empati ile hareket etmesi gerektiğini belirtti. Olası bir sokağa çıkma yasağında, meskenlerdeki elektrik tüketiminin artacağını belirten Kelleci, "OEDAŞ ve diğer elektrik dağıtım şirketlerinin bu durumu öngörerek enerji sürekliliğinin sağlanabilmesi adına gerekli önlemleri almaları elzemdir ve büyük önem arz etmektedir. Daha önce ilgili kurumlarca su kesintileri yapılmayacağı açıklanmıştır. Aynı şekilde elektrik ve doğalgaz kesintilerden de kaçınılmalıdır. Birçok bölgede özel şirketlerin elinde olan bu temel hizmetlerin sürekliğine yönelik devletimizin acil olarak benzer kararlar alması ve bu hizmetlerin tekrar kamusallaştırılması gerekmektedir. Birçoğumuzun ailesinde zorunlu olarak çalışan bireyler bulunmaktadır. Bu bireyler arasında en büyük alkışı hak edenler ise kuşkusuz sağlık çalışanlarımızdır. Bu zor koşullarda en çok bulaşma riskine sahip bireyler olmalarına rağmen özveriyle çalışarak görevlerini yapmaya devam eden sağlık çalışanları ve sağlık kurum ve kuruluşlarında görevli Biyomedikal Mühendislerimizle gurur duyuyoruz. Bu kadar kısa sürede bu denli özverili çalışan biyomedikal mühendislerimizin ve sağlık çalışanlarımızın EMO Eskişehir Şubesi olarak her zaman yanında olmaya ve onları desteklemeye devam edeceğiz. “dedi.



"Biyomedikal mühendislerinin önemi ortaya çıktı"

Yerli solunum ve yoğun bakım cihazlarının üretiminde biyomedikal mühendislerinin önemi ortaya çıktığını belirten Kelleci, "Ülkemizde, Resmi Gazete’de yayımlanan standart gereği, 200 ve üstü yatak kapasiteli olan Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastaneler ile 100 ve üstü yatak kapasiteli özel hastanelerin en az 1 biyomedikal mühendisi istihdam etmesi zorunluluğu getirilmiştir. Bugün bir kez daha anlaşılmıştır ki, günümüzde ülkeler arasındaki mücadeleler bu tip biyolojik olaylarla gerçekleştirilecektir ve ülkemiz henüz buna hazır değildir. Ülkemizin bu tip saldırılara karşı acil eylem planları hazırlaması gereklidir. Bu noktada yerli solunum ve yoğun bakım cihazlarının üretiminde biyomedikal mühendislerinin önemi ortaya çıkmaktadır. Yurt dışındaki çeşitli araştırmalarda biyomedikal mühendisliği geleceğin meslekleri arasında gösterilmektedir. Bizler de EMO Eskişehir Şubesi olarak bunu dile getirmekte ve üyelerimizi sürekli desteklemekteyiz. Bu süreçte bir kez daha ülke bazında biyomedikal mühendislerinin önemi anlaşılmıştır. Bugün, Covid19 test kitlerinde tanı koyma sürelerinde yaptıkları iyileştirmelerle artık tanı süreleri 15 dakikaya kadar düşmüştür. Üzülerek söylüyoruz ki; birçok meslektaşımız çok zor şartlar altında ve korunaksız olarak çalışmaya devam etmekte, ücretsiz izinlere ya da yıllık izinlerini kullanmaya zorlanmaktadır. Ayrıca yoğun şekilde işten çıkarma tehdidiyle karşı karşıya kalmaktadır. Bu da işsizliği ve yoksullaşmayı ivmelendirerek ülkemizi daha zor durumlara sokacaktır" diye belirtti.



"İnternet altyapısını sağlıklı bir şekilde çalışması için okul saatlerinde öğrencilere bırakalım"

EMO Eskişehir Şubesi Başkanı Ender Kelleci, "Çocuklarımız ve gençlerimizin eğitimi ve sağlığı düşünülerek 23 Mart’tan itibaren uzaktan eğitim sistemine geçilmiştir. Bugünden itibaren internet sağlayıcılarının kapasitesiyle ilgili sıkıntılar yaşanması muhtemeldir. Bu noktada herkese büyük bir sorumluluk düşmektedir. 23 Mart’tan itibaren hafta içi eğitim saatleri süresinde keyfi ve gereksiz internet kullanımı azaltılarak öğrencilerin daha sağlıklı bir eğitim alması adına internet altyapısındaki yoğunluğu arttıracak etkinliklerden uzak durulmalıdır. Sosyal medya paylaşımlarına, dizi ve film keyfine ve müzik dinlemeye bir süre ara verelim ve internet altyapısını sağlıklı bir şekilde çalışması için okul saatlerinde öğrencilere bırakalım. TMMOB Elektrik Mühendisleri Eskişehir Şubesi olarak gerek toplumumuzun sağlığı, gerekse ekonomimiz açısından bu dönemin en az hasarla atlatılması, enerji, telefon ve internet arzına engel olacak arızaların giderilmesi için üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Hep birlikte ve her zamankinden daha fazla özveri göstererek, bu günleri de aşacağımıza gönülden inanıyor; salgının ülkemizde daha fazla can kaybına mahal vermeden etkisini yitirmesini temenni ediyoruz."

