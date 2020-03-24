Anadolu Üniversitesinden TV ile öğretime yönelik tavsiyeler

Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında eğitime verilen 1 haftalık aranın ardından 23 Mart Pazartesi itibarıyla uzaktan eğitim süreci başlarken velilerin, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) TV üzerinden devam edecek uzaktan eğitim sistemine hâkim olmaları ise sistemin verimli bir şekilde işlemesi için önem taşıyor.

Anadolu Üniversitesi televizyon ile uzaktan eğitim süreci hakkında velilere yönelik olarak şu tavsiyelerde bulunuyor:

“Sabahki dersler başlamadan önce ailecek yapılacak bir kahvaltı, öğrencilerin motivasyonu ve derste göstereceği performansı için önemlidir. Eğitim programlarının etkililiği ve verimliliği takip sürekliliğiyle doğru orantılıdır. Bu nedenle derslerin yapılacağı saat ve işlenecek konuların takibi yapılmalı, aynı takibin öğrencinin de yaptığından emin olunmalıdır. Veliler, öğrencilerin bireysel özelliklerine göre bir rol üstlenmelidirler. Bireysel çalışmaktan keyif alan öğrenciler, odalarında tek başlarına dersi izleyebilirler. Ekip olarak çalışmaktan keyif alan öğrenciler için ise ailelerin, çocuklarının yanında bulunması önem taşımaktadır. Öğrenci çok fazla televizyon izliyor ise cihazın eğitim ve öğretim aracına evirilmesi güç olabilmektedir. Bu nedenle uzaktan eğitim sürecinde bir öğrenme çevresi olan evin kuralları tekrar gözden geçirilmelidir. Öğrencilerin TV yayınında alacakları derslerin saatine göre evdeki bireylerin de duruma uyum sağlaması gerekmektedir. Ders başlamadan önce öğrencilerin dikkatini çekecek, dersten uzaklaştıracak bazı programlar veya çizgi filmlerin açılmamasına özen gösterilmelidir. Öğrencilerin ders saatine denk gelen takip ettikleri çizgi filmler vb. gibi TV programları için başka uygun bir saatte izleyebileceğinin belirtilmesi önem taşımaktadır. Aksi takdirde bu durum, öğrencilerin motivasyonunu düşürebilir. Televizyonun bulunduğu odada öğrencinin dikkatini dağıtacak ögeler varsa odadan uzaklaştırılmalıdır. Evde tek televizyon ve çok kişi varsa süreç zorlaşabilir. Ev halkının öğrenci veya öğrencilere yardım etmesi ve ders saatlerinde müsamaha göstermesi önemlidir. Öğrencinin televizyon yayınlarına karşı motivasyonu yoksa; “Yaptın mı?”, “Çalıştın mı?” ,“İzledin mi?” gibi ifadeler çocukların motivasyonunu olumsuz etkileyeceğinden bu durumlardan kaçınmak gerekmektedir. “Hadi birlikte yapalım.”, “Birlikte çalışalım.”, “Birlikte izleyelim.” gibi çocuklarda öz sorumluluğunu geliştirecek tarzda yaklaşımlarda bulunulmalıdır. Televizyondan eğitim, tek boyutlu bir öğretim sürecidir. Eğitimin interaktif bir hâl alabilmesi için öğrencinin eba.gov.tr ve diğer iletişim araçları üzerinden öğretmen ve arkadaşları ile iletişim kurması, işlenen konunun kavranmasında önemli bir yer tutmaktadır. Ders süresince herhangi bir kontrol mekanizması olmayacağı için öğrenme motivasyonu, veliler tarafından öğrenciye verilmelidir. Öğrencilerin ders sürecinde not tutmasının, ders sonrasında bu konuları pekiştirmesinin ve alıştırma yapmasının öğrenmeye etkisi yüksektir. Bu konuda öğrencinin bu süreci planlamasında velilere büyük bir görev düşmektedir. Veliler, MEB’in veli rehberlik hizmetlerine başvurarak çocuklarına doğru yaklaşımın nasıl olması gerektiği konusunda destek alabilirler.



Eğitim Bilişim Ağı (EBA) TV nasıl çalışacak?

TRT EBA TV İlkokul, TRT EBA TV Ortaokul, TRT EBA TV Lise olmak üzere 3 kanal eğitimlerde kullanılmaktadır. Standart yayın ve yüksek çözünürlüklü seçenekleri ile toplam 6 kanalda yayın devam etmektedir. Kanalların uydu frekans ve şifreli yayın platformları kanal sıralaması bilgilerine, MEB’in resmi sosyal medya hesaplarından ulaşılabilmektedir. Eğitimin yayın akışına eba.gov.tr’den, TRT resmi internet sitesinden ve MEB resmi sosyal medya hesaplarından ulaşılabilmektedir. Aynı zamanda kanallarda yayınlar sonlandıktan sonra diğer yayın başlayana kadar televizyon ekranlarından da görüntülenebilmektedir.



Öğrenciler merak ettiklerini kendi öğretmenlerine sorabilecek

EBA TV üzerinden yayınlanan dersler 20’şer dakika sürmektedir. İlkokul ve ortaokullar günde 20’şer dakikalık 2 ders alırken, liseler günde 20’şer dakikalık 3 ders almaktadır. Dersler ilgili kanallarda gün içinde 1 veya 2 kez tekrar edilmektedir. Tekrar yayınları televizyon kanalı üzerinden duyurulmaktadır. Öğrenciler, sorularını eba.gov.tr üzerinden kendi öğretmenlerine sorabilmektedir.

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