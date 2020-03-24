İlaçlama çalışmaları hız kesmeden sürüyor

Tepebaşı Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirdiği ilaçlama çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Kamusal alanlarda yoğun bir tempo ile çalışan ekipler, Aile Sağlığı Merkezlerinde de ilaçlama yaptı.

Tepebaşı Belediyesi, yeni tip koronavirüse karşı ilaçlama çalışmalarını aralıksız şekilde sürdürüyor.

Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ilçedeki kamusal alanlarda yoğun bir ilaçlama çalışması sürdürüyor. Ekipler bu kapsamda resmi ve kamu binaları dahil olmak üzere 420 noktada ilaçlama çalışması yaptı. Çalışmalar kapsamında Tepebaşı ilçesinde bulunan Aile Sağlığı Merkezleri de titizlikle ilaçlanarak dezenfekte edildi



DSÖ onaylı, Sağlık Bakanlığı’ndan ruhsatlı ilaç kullanılıyor

Ekipler ilaçlama çalışmalarında, Dünya Sağlık Örgütü’nün onayladığı, Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış, özellikle virüsid, bakterisid ve fungisidlere karşı etkili olan antiseptik dezenfektan ilacı kullanılıyor.

Gerçekleştirilen ilaçlama çalışmalarından dolayı memnuniyetini belirten vatandaşlar da Tepebaşı Belediyesi’ne toplum sağlığına yönelik çalışmalarından dolayı teşekkürlerini iletiyor.

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