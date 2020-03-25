Otogar virüs sebebiyle boş kaldı Otobüs seferleri yüksek oranda düştü

Eskişehir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde korona virüsü nedeniyle seferler neredeyse yüzde 80 oranında düşerken, otobüsler ise yolcu olmaması sebebiyle boş gidiyor.

Dünyayı saran ve Türkiye'yi de yakından etkileyen Korona virüsün etkileri, otobüs firmalarında da görülmye başladı. Korona virüse tedbir kapsamında evlerinden çıkmayan vatandaşların yolculuk yapları da zorunlu olan durumların haricinde tavsiye edilmiyor. Yeni açıklanan genelgeye göre ise otobüslerin yüzde 50 doluluk oranında gitmesi ve daha fazla yolcu alınmaması gerekiyor. Otobüs firmeları ise uygulamayı doğru bulurken, zaten otobüslerin çok as kişiyle hareket ettiğini belirtti. Korona virüsten önce 116 seferi olan bir otobüs firması, şu an ise günde sadece 16 sefer yapıyor. Bir an önce Korona virüsten kurtulmak isteyen firmalar, çok fazla zarar ettiklerini ifade etti.

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