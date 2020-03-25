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Eskişehir Türk Ocağı Başkanı Prof. Dr. Nedim Ünal’dan Türk Ocakları’nın 108. kuruluş yıl dönümü kutlama mesajı

İHA

Eskişehir Türk Ocağı Başkanı Prof. Dr. Nedim Ünal, Türk Ocakları'nın 108. kuruluş yıl dönümü dolayısı ile bir kutlama mesajı yayınladı.

Eskişehir Türk Ocağı Başkanı Prof. Dr. Nedim Ünal’dan Türk Ocakları’nın 108. kuruluş yıl dönümü kutlama mesajı

Eskişehir Türk Ocağı Başkanı Prof. Dr. Nedim Ünal, Türk Ocakları’nın 108. kuruluş yıl dönümü dolayısı ile bir kutlama mesajı yayınladı.
Ünal, mesajında, "Balkan Harplerinin bitmiş, tükenmiş yılgınlığı üzerine Karacaahmet Mezarlığının Şahide’leri altında 190 Askeri Tıbbiyeli öğrencinin fedakârlığıyla; 25 Mart 1912’de temeli atılan ve Türk milletinin silkinip, yeniden doğuşuna vesile olan ‘Türk Ocakları’nın 108. Kuruluş yıl dönümü bu sene insanlığın başına düçar olan gaileden dolayı hüzünlü ama kararlı bir şekilde idrak ediyoruz ve kutlu olsun. İçinde bulunduğumuz yıllar; Millî Mücadelenin 100. Yılı, ‘Türk’ün Ateşle İmtahana’ tabi tutulduğu yıllar, Türk Ocakları’nın ve Türk Milletinin tarihinde önemli bir yer tutar. Mondrostan sonra Yunan’ın İzmir’e çıkmasından bir gün önce Türk Ocakları’nın önderliğinde İzmir’de Maşatlık Meydanında yapılan Reddİlhak Mitingi ve akabinde yayınlanan ‘Reddi İlhak Beyannamesi’, Sultanahmet, Fatih ve Anadolu’nun her tarafına yayılan mitingler, Millî Mücadelenin ilk çıngısı olmuş, İzmir’de yakılan ‘Çoban Ateşleri’ Türk Ocakları’nın örgütlenmesiyle önce Batı Anadolu’da mücadeleyi başlatmış, daha sonra Mustafa Kemâl Paşanın liderliğinde bütün Anadolu’yu içine alan ‘Millî Mücadele Ateşi’ haline dönüşmüş; Millî Devletin kuruluşunu sağlamıştır. Türk Ocakları, bugün Millî Devletin kuruluşunda var olmanın haklı gururunu yaşamaya devam etmektedir. Anadolu’ya geldiğimiz bin yıldan bu tarafa zamanımız mütemadiyen bizi geldiğimiz yere göndermek isteyen, tekerimizin önüne taş koymak isteyenlerle mücadele halinde geçti. Tarihin ‘milletler mücadelesinden’ ibaret olduğunun farkına varamayanlar Amerika’nın, Rusya’nın kimler olduğunu, milletlerin arasında ‘ebedi dostluklar’ değil, ‘menfaat alışverişi’ olduğunu yaşayarak yeni baştan öğreniyorlar. 10 yıldır içinde bulunduğumuz ve halen devam eden gailelere engin bir ‘tarih şuuru’ İle böyle bakmalı ve değerlendirmeliyiz. Tarih hata yapanları affetmiyor ve bedel ödetiyor! Bu Coğrafya ‘kavimler mezarlığı’ kimler vardı ve şimdi neredeler? Bedel ödeyerek, Vatan sahibi olmayı hak ederek geliyoruz! Bugün de dünden farklı değil. Dün olduğu gibi, bugün de ‘fırka siyasetinin’ dışında, Abidevi varlığıyla Türk Milletinin birleştirici unsuru olmaya devam eden Türk Ocakları’nın 108. Kuruluş yıl dönümü kutlu olsun. Bu vesileyle büyük bir fedakârlıkla bu ‘Kutlu Ocağı’n temelini atan ve sonra gönüllü gittikleri Çanakkale’den hiç birisi dönmeyen 190 Askeri Tıbbiyeli başta olmak üzere; ilk kurucularımızdan itibaren Hakka yürüyen Ocaklıları rahmetle, minnetle yâd ediyor. Aziz Milletimize adsız pusatsız hizmet etmeye devam eden dava arkadaşlarıma şükranlarımı iletiyorum’’ dedi.

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