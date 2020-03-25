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Halk Market’ten 60 yaş ve üstüne eve teslim hizmeti

İHA

Odunpazarı Belediyesi, Türkiye'nin Korana virüs ile mücadele ettiği bu günlerde 60 yaş ve üzeri ihtiyaç sahiplerine yönelik hizmetlerini sürdürüyor.

Halk Market’ten 60 yaş ve üstüne eve teslim hizmeti

Odunpazarı Belediyesi, Türkiye’nin Korana virüs ile mücadele ettiği bu günlerde 60 yaş ve üzeri ihtiyaç sahiplerine yönelik hizmetlerini sürdürüyor.
Odunpazarı Belediyesi, Korona virüse karşı çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Odunpazarı Belediyesi, bünyesindeki Halk Market ile 60 yaş ve üzeri ihtiyaç sahiplerinin alışverişlerini evlerine götürüyor. Halk Market tarafından yürütülen çalışmalarda, market çalışanları risk grubunda oldukları için evlerinden çıkamayan vatandaşların ihtiyaçlarını evlerine götürüyor.
Diğer yandan ihtiyaç sahiplerinin Halk Market’ten faydalanabilmeleri için Halk Kart sahibi olmaları gerekiyor. Konu ile ilgili detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar, 0222 240 48 4333 numaralı telefonu arayarak bilgi alabilecekler.

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