Eğitimden uzak kalmamaları için televizyon desteğinde bulundular

İkieylül Ortaokulu Müdürü Celal İrtekin, uzaktan eğitim hizmetini (EBA) alamayan evinde televizyonu olmayan velilere, okul veli işbirliği ile televizyon temin etti.

Televizyonları bizzat teslim eden Okul Müdürü İrtekin, hayırsever veliler ve devlet imkanlarını kullanarak yardımlarım devam edeceğini söyledi. İrtekin, "Şuana kadar iki veliye televizyon verdik. Ayrıca talep doğrultusunda gıda yardımı da yapılıyor. Okul Aile Birliği Başkanı Selma Koç'a da destekleri için teşekkür ederim "dedi.

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