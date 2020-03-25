Sağlık çalışanlarına karanfilli destek Çalışanlara teşekkür etmek amacıyla hastane önüne karanfil bıraktılar

Eskişehir'de, bir çiçek firması tarafından Korona virüsle mücadelede sağlık çalışanlarına teşekkür etmek amacıyla hastane önüne karanfil bırakıldı.

Türkiye genelinde Korona virüse karşı önlem ve mücadele sürerken, bu mücadelenin başında yer alan sağlık çalışanlarına destekler devam ediyor. Eskişehir'de bir çiçek firması tarafından sağlık çalışanlarına teşekkür ve destek amacıyla Eskişehir Şehir Hastanesi önüne onlarca karanfil bırakıldı. Hastane önünde hazırlanan kırmızı karanfillerden kalp oluşturularak, sağlık nefeslerinin yalnız olmadığı vurgulandı.

Dışarı çıkan sağlık personelleri ise, yapılan jest karşısında teşekkürlerini ileterek, bu süreci birlikte kazanacağız diye belirtti.

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