(Görüntülü) Tramvay ve otobüslerde sosyal mesafe uyarısı



ESKİŞEHİR,(DHA)ESKİŞEHİR´de, koronavirüs salgınına karşı tramvaylar ve otobüslere, 'sosyal mesafe' olarak isimlendirilen 1 metre kuralıyla ilgili uyarı yazıları asıldı.Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçları olan tramvay ve halk otobüslerine, sosyal mesafe kuralıyla ilgili uyarı yazıları astı.Tramvaylarda iki kişinin yan yana oturmaması için koltukların yarısına da "Lütfen sağlığınız için bu koltuğa oturmayınız. Mesafenizi koruyunuz!" yazıları konuldu.Belediyesi yetkilileri, vatandaşların araçlara binerken ve inerken el dezenfektanlarını mutlaka kullanmaları gerektiği konusunda uyarılar yaptı. Yolcu sayılarında yüzde 80´e yakın azalma olduğunu belirterek, vatandaşlara `evde kal´ çağrılarını yineledi.DHA-Genel Türkiye-Eskişehir

2020-03-25 14:43:54



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