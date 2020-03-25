Eskişehir Valiliği’nde Kovid-19’a karşı termal kameralı önlem

Eskişehir Valiliği’nde, yeni tip Korona virüs (Kovid19) tedbirleri kapsamında, hizmet binasına gelen vatandaşlar termal kamerayla kontrol edilmeye başlandı.

Hizmet binasının girişlerine yerleştirilen termal kamera sistemi ile Valilik binasına gelen vatandaşların ateşleri anlık olarak ölçülüyor. Vatandaşların yeni tip Korona virüs (Kovid19) salgın hastalığı nedeniyle mağduriyet yaşamasının da önüne geçilmesi hedeflenen uygulamayla, vücut ısısı 38 derece ve üzerinde olan vatandaşlar sağlık kuruluşlarına yönlendirilecek.

Ayrıca hem hastalığın teşhisine katkı sağlamayı hedefleyen hem de vatandaşların ve personellerin bulaşıcı hastalık nedeniyle mağduriyet yaşamasını engellemek amacıyla termal kamera sisteminin devreye alındığını belirten Vali Çakacak, Kovid19 tedbirleri kapsamında Valilik binasının düzenli olarak dezenfekte edildiğini, vatandaşların ve personelin kullanması amacıyla uygun noktalara ve dezenfektan konulduğunu da ifade etti.

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