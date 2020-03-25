Sağlık çalışanlarına `karanfilli´ teşekkür



Engin ÖZMEN-Caner AKSU/ESKİŞEHİR,(DHA)ESKİŞEHİR´de bir çiçekçi, sağlık çalışanlarına teşekkür etmek için şehir hastanesi girişini karanfillerle donattı. Kapıya çıkan maskeli ve eldivenli sağlık çalışanları da kendilerine yapılan jeste alkışlarıyla karşılık verdi.

Eskişehir´de çiçekçi Pınar Arat Karabakan, koronavirüs salgını nedeniyle büyük risk altında olmalarına rağmen 7 gün 24 saat görev yapan sağlık çalışanlarına çiçeklerle teşekkür etti. Eskişehir Şehir Hastanesi´ne gelen Karabakan ve çalışanları hastane girişini yüzlerce karanfille donattı. Ön tarafına ise çiçeklerden kalp şekli yaptı. Hastanedeki sağlık çalışanları da verdikleri mola sırasında hastane girişine inerek çiçek jestine alkışlarıyla karşılık verdi.

Pınar Arat Karabakan, sağlık çalışanlarına bu şekilde teşekkür etmek istediklerini belirterek, "Böyle bir organizasyon ile sağlık çalışanlarına teşekkür etmek istedik. Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olmak üzere sağlımız için emeği geçen herkese çok minnettarız. Umarım en kısa sürede bu virüsten kurtuluruz. Sağlık çalışanları iyi ki varlar" dedi.

Eskişehir Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Anıl Uçar, çiçekli jeste teşekkür ederek, "Bu etkinlikte emeğe geçen herkese çok teşekkür ederim. Biz sağlık çalışanları olarak görevimizin başındayız. Her zamanda olacağız. Sizlerden ricamız evinizde kalın, kendinizi izole edin. Biz sizin için buradayız ve çalışacağız" diye konuştu.

Çiçekli jest ile moral bulan sağlık çalışanları da hastane girişindeki karanfiller önünde hatıra fotoğrafları çektirdi.

DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Caner AKSU

2020-03-25 16:01:59



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