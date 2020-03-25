Eskişehir Valiliği´nde koronavirüsüne termal kameralı önlem



Caner AKSU/ESKİŞEHİR,(DHA) ESKİŞEHİR Valiliği´nde, koronavirüs tedbirleri kapsamında, hizmet binasına gelen vatandaşlar termal kamerayla kontrol ediliyor.

Hizmet binasının girişlerine yerleştirilen termal kamera sistemi ile Valilik binasına gelen vatandaşların ateşleri anlık olarak ölçülüyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında başlanan uygulamayla, vücut ısısı 38 derece ve üzerinde olan vatandaşlar sağlık kuruluşlarına yönlendirilecek. Vali Çakacak, hem hastalığın teşhisine katkı sağlamak hem de vatandaş ve personelin bulaşıcı hastalık nedeniyle mağduriyet yaşamasını engellemek amacıyla termal kamera sisteminin devreye alındığını belirtti. Valilik binasının düzenli olarak dezenfekte edildiğini belirten Vali Çakacak, uygun noktalara da vatandaşların kullanımı için dezenfektan konulduğunu ifade etti.

DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Caner AKSU

2020-03-25 16:08:31



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.