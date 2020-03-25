Uyuşturucu sanıklarına hapis cezası

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Eskişehir'de uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla yargılanan 3 sanıktan 2'si hapis cezası aldı.

Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanıklar, Korona virüs nedeniyle Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı. Haklarındaki suçlamaları reddeden sanıklar, tahliye ve beraat talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Muhammet H.'ye 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan 15 yıl 7 ay hapse, diğer tutuklu sanık Mustafa Ö.'ye ise, 12 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Tutuksuz yargılanan sanığın ise beraatine karat verildi.

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