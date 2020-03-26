Korona virüs pazarı da vurdu Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan; "Virüs nedeniyle pazarlar bomboş durumda" "Salgın ile mücadele sürecinde oluşan ekonomik sıkıntılar pazarımızı da etkiledi"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Korona virüs pazarı da vurdu Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan; "Virüs nedeniyle pazarlar bomboş durumda" "Salgın ile mücadele sürecinde oluşan ekonomik sıkıntılar pazarımızı da etkiledi"

İHA

Korona virüs salgını nedeniyle birçok sektör olumsuz yönde etkilenirken, Eskişehir'deki meyve ve sebze pazarlarının sakinliği de esnafı çaresiz bıraktı.

Korona virüs pazarı da vurdu Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan; "Virüs nedeniyle pazarlar bomboş durumda" "Salgın ile mücadele sürecinde oluşan ekonomik sıkıntılar pazarımızı da etkiledi"

Korona virüs salgını nedeniyle birçok sektör olumsuz yönde etkilenirken, Eskişehir’deki meyve ve sebze pazarlarının sakinliği de esnafı çaresiz bıraktı.
Korona virüs sebebiyle Eskişehir’de birçok cadde ve sokak sessizliğe bürünürken, kentin bazı noktalarına kurulan semt pazarları da boş kaldı. Virüsten korunmak isteyen vatandaşların evlerine kapanması sonucunda semt pazarlarının sakin olduğu gözlendi. Pazara getirilen ürünler ise üreticilerin elinde kaldı.
"Virüs nedeniyle pazarlar bomboş durumda"
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan, pazarların boş olduğunu söyledi. Buluşan, "Herkes gibi duyarlı üreticilerimiz de sağlık kurallarına uyuyor. Şu anda virüs nedeniyle pazarlar bomboş durumda. Böyle bir ortamda tezgâhını açanlar müşteri bulamıyor. Pazarcımız, üreticimiz akşam olunca ürünlerini toplayıp, ertesi gün kurulan pazara ümitlerini saklıyor. Salgın ile mücadele sürecinde oluşan ekonomik sıkıntılar üreticimizi, pazarımızı da etkiledi. Her geçen gün ürünlerimiz israf oluyor. Tarladaki yetişkin sebze ve meyveleri depolamak da zor oluyor. Şu an sebze ve meyvelerimizi değerlendirmeliyiz. Ürünler korunmalı ve israf önlenmeli" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tren garında, termal kameralı koronavirüs önlemi
YEREL HABERLER Tren garında, termal kameralı koronavirüs önlemi
‘Üzümlerini’ paylaşacak çocuklarını bekliyor Sosyal medyada ‘Üzümler olunca da gelin’ diye tanınan Tevhide Yalçın gözü yaşlı bekliyor Eskişehir’in Mihalıççık ilçesine bağlı Yunus Emre Mahallesinden gözü yaşlı Tevhide Yalçın: “Oğlum öldükten sonra hepiniz benim çocuğumsunuz”
YEREL HABERLER ‘Üzümlerini’ paylaşacak çocuklarını bekliyor Sosyal ...
İnternette hızlı erişim için tavsiyeler
YEREL HABERLER İnternette hızlı erişim için tavsiyeler
Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi Tüp Bebek Merkezinde ilk bebek
YEREL HABERLER Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi Tüp Bebek ...
Kaza anları mobese kameralarına yansıdı
YEREL HABERLER Kaza anları mobese kameralarına yansıdı
(Özel) Farklı milletten öğrencilerin ‘Evde kal Türkiye’ çağrısı
YEREL HABERLER (Özel) Farklı milletten öğrencilerin ‘Evde kal ...
112 personeline anlamlı jest Sağlık-Sen Eskişehir Şubesinden sağlık çalışanlarına yemek jesti Fast food çalışanları da 112 çalışanlarına destek mesajlarını paketlere yazdı
YEREL HABERLER 112 personeline anlamlı jest Sağlık-Sen Eskişehir ...
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü´nden 'helikopterle ilaçlama paylaşımlarına inanmayın' çağrısı
YEREL HABERLER Eskişehir Emniyet Müdürlüğü´nden 'helikopterle ...
(Görüntülü) Eskişehir Valiliği'nde koronavirüsüne termal kameralı önlem
YEREL HABERLER (Görüntülü) Eskişehir Valiliği'nde koronavirüsüne ...
Uyuşturucu sanıklarına hapis cezası
YEREL HABERLER Uyuşturucu sanıklarına hapis cezası
Koyun hırsızları JASAT ekiplerince yakalandı 60 koyun çaldığı öne sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Koyun hırsızları JASAT ekiplerince yakalandı 60 koyun ...
(Görüntülü) Sağlık çalışanlarına karanfilli teşekkür
YEREL HABERLER (Görüntülü) Sağlık çalışanlarına karanfilli teşekkür
Eskişehir Valiliği´nde koronavirüsüne termal kameralı önlem
YEREL HABERLER Eskişehir Valiliği´nde koronavirüsüne termal kameralı ...
Sağlık çalışanlarına `karanfilli´ teşekkür
YEREL HABERLER Sağlık çalışanlarına `karanfilli´ teşekkür
Hazırladıkları video sosyal medyada büyük beğeni topladı Seyitgazi'de "Vefa Sosyal Destek Grubu" oluşturuldu
YEREL HABERLER Hazırladıkları video sosyal medyada büyük beğeni ...
Tepebaşı'nda virüse karşı tedbir çalışmaları titizlik ile sürdürülüyor
YEREL HABERLER Tepebaşı'nda virüse karşı tedbir çalışmaları titizlik ...
Eskişehir Valiliği’nde Kovid-19’a karşı termal kameralı önlem
YEREL HABERLER Eskişehir Valiliği’nde Kovid-19’a karşı termal ...
(Görüntülü) Tramvay ve otobüslerde sosyal mesafe uyarısı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Tramvay ve otobüslerde sosyal mesafe ...
Sağlık çalışanlarına karanfilli destek Çalışanlara teşekkür etmek amacıyla hastane önüne karanfil bıraktılar
YEREL HABERLER Sağlık çalışanlarına karanfilli destek Çalışanlara ...
Göç yolundaki leyleklerin beslenme çabası
YEREL HABERLER Göç yolundaki leyleklerin beslenme çabası
Eğitimden uzak kalmamaları için televizyon desteğinde bulundular
YEREL HABERLER Eğitimden uzak kalmamaları için televizyon desteğinde ...
Halk Market’ten 60 yaş ve üstüne eve teslim hizmeti
YEREL HABERLER Halk Market’ten 60 yaş ve üstüne eve teslim hizmeti
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne Korona sürecinde 'su' tepkisi TÜKDES Genel Başkanı Süleyman Bakal; "Virüs ile mücadele ettiğimiz bu dönemde tüketicilerin vanalarının kapatılması, suya erişimlerinin engellenmesi kabul edilemez"
YEREL HABERLER Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne Korona sürecinde ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X