Yunus Emre türbesine Korona kilidi

'Ben neden böyle görünüyorum?'

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Eskişehir’in Mihalıççık ilçesinde bulunan Yunus Emre türbesinin kapısına Korona virüs tedbirleri kapsamında kilit vuruldu.

Anadolu’nun en önemli şahsiyetlerinden, velî kullarından olan Yunus Emre’nin Mihalıççık ilçesinde bulunan türbesi, Korona virüs tedbirleri kapsamında kapatıldı. Jandarma girişleri engellemek için türbenin kapısına kilit vurup, girilmez şeridi çekti. Her yıl anma töreni gerçekleştirilen ve yüzlerce vatandaşın ziyaret ettiği türbe, sessizliğe büründü. Büyük alimin mezarı, Korona virüs nedeniyle boş kaldı.

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