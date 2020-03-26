Odunpazarı Belediyesi 65 yaş ve üstü vatandaşları unutmadı

Korona virüse (Covid19) karşı çalışmalarını sürdüren Odunpazarı Belediyesi, risk grubunda olan 65 yaş ve üstü vatandaşları unutmadı.

65 yaş ve üstü vatandaşları telefonla arayarak korona virüs ile ilgili bilgilendiren Odunpazarı Belediyesi, vatandaşlara evlerinden çıkmamaları gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor. Odunpazarı Belediyesi, ayrıca vatandaşlardan gelen talepleri de yerine getiriyor. Odunpazarı Belediyesi, yeni tip korona virüse yönelik çalışmalarına devam ediyor. Tedbir çalışmaları kapsamında temizlik ve dezenfekte uygulamalarını sürdüren, vatandaşlara “Evde Kal” çağrısı yapan Odunpazarı Belediyesi, risk grubunda yer alan 65 yaş ve üstü vatandaşları da unutmadı.

Vatandaşları telefonla arayan belediye çalışanları, vatandaşlara Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’un selamlarını iletiyor. Koronavirüs ve koronavirüsten korunma yöntemleri ile ilgili vatandaşları bilgilendiren çalışanlar, vatandaşları evden çıkmamaları konusunda da uyarıyor. Vatandaşların herhangi bir şeye ihtiyacının olup olmadığını da soran çalışanlar, vatandaşların taleplerini not alarak ilgili birimlere yönlendiriyor. İlgili birimler ise en kısa sürede vatandaşların tüm taleplerini yerine getiriyor.

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