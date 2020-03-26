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Tepebaşı Kent Enstitüsü’nde uzaktan eğitim ile bilgiye erişim sürüyor

İHA

Dünya genelinde sağlık tehdidi haline gelen Korona virüs tehlikesi ile birlikte yurt genelinde eğitimöğretime ara verilirken, Tepebaşı Belediyesi'nin uzaktan eğitim modeli olan Tepebaşı Kent Enstitüsü'nde eğitimler, 2 bin 271 katılımcı ile devam ediyor.

Tepebaşı Kent Enstitüsü’nde uzaktan eğitim ile bilgiye erişim sürüyor

Dünya genelinde sağlık tehdidi haline gelen Korona virüs tehlikesi ile birlikte yurt genelinde eğitimöğretime ara verilirken, Tepebaşı Belediyesi’nin uzaktan eğitim modeli olan Tepebaşı Kent Enstitüsü’nde eğitimler, 2 bin 271 katılımcı ile devam ediyor.
Tepebaşı Belediyesi, kent halkına eğitim fırsatları sunmak amacı ile hayata geçirdiği çalışmalar ile örnek olmaya devam ederken, Korona virüs dolayısıyla eğitime ara verilen şu günlerde vatandaşlara sağlıklı bir eğitim alternatifi sunuyor.
Korana virüs tehlikesine karşı okullar tatil edilen şu günlerde, Tepebaşı Kent Enstitüsü ücretsiz ve online eğitim modeli ile vatandaşların bilgiye ulaşmasına fırsat sağlıyor. Eğitimlere vatandaşların yoğun ilgi gösterirken; Girişimcilik, Sosyal Medya, Finans Okuryazarlığı, Gıda Güvenliği, Etkili İletişim, Müşteri İlişkileri ve Fotoğrafçılık branşı olmak üzere eğitimler devam ediyor. Derslere kayıt olmak isteyenler, ‘kentenstitusu.tepebasi.bel.tr’ web adresinden kayıt yaptırabiliyor. Vatandaşların yeni şeyler öğrenme ihtiyaçlarını karşılayan Tepebaşı Kent Enstitüsü eğitimleri, Tepebaşı Belediyesi tarafından Anadolu Üniversitesi desteğiyle, ücretsiz olarak sunuluyor ve 2 bin 271 katılımcı ile devam ediyor.
Tepebaşı Kent Enstitüsü eğitimlerini başarıyla tamamlayan katılımcıların performansları, Anadolu Üniversitesi ve Eskişehir Tepebaşı Belediyesi onaylı bir katılım sertifikası ile de belgelendiriliyor.
Psikolojiden bilgisayar mühendisliğine, fizikten dilbilime varıncaya kadar birçok alandaki güncel gelişmeleri ve önemli tartışma konularının katılımcılarla paylaşıldığı Açık Ders etkinlikleri, “Her Yönüyle Çocuk” başlığı altında Tepebaşı Belediyesi 23 Nisan Çocuk Sanat ve Kültür Merkezi’nde halka açık ve ücretsiz olarak düzenlendi.
Geçmiş seminerlerden Dr. Öğr. Üyesi Melike Acar’ın “Çocuklukta Ahlaki ve Toplumsal Sorgulamanın Gelişimi” ve Prof. Dr. Belma Haznedar’ın “Çocuk ve Dil: Erken Çocukluk Döneminde İkinci/Yabancı Dil Öğrenimi” isimli seminerleri, “kentenstitusu.tepebasi.bel.tr” adresinden izlenebiliyor.

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