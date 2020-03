Videosu ilgi gören Tevhide nine, herkesi yetişecek üzümleri yemeye davet etti

Engin ÖZMEN-Caner AKSU/ESKİŞEHİR,(DHA)ESKİŞEHİR'de, Vefa Sosyal Destek Grubu´nda yer alan jandarma ekiplerinin ziyaret ettiği Tevhide Yalçın'ın (84), yazın bahçesinde yetişecek olan üzümleri yemeye davet ettiği anlar, sosyal medyada ilgi gördü. Çok mutlu olduğunu belirten Tevhide nine, "Ziyaretler beni çok mutlu etti, herkesi bahçemdeki üzümler olduğunda yemeye davet ediyorum" dedi.

İçişleri Bakanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların sokağa çıkmasını sınırladı. Eskişehir Valiliği koordinesinde Mihalıççık Kaymakamlığı, evden çıkamayanlar için Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturarak, ziyaretlere başladı. Mihalıççık Jandarma Komutanlığı´ndaki görevlilerin 500 nüfuslu ve büyük Türk düşünürü, tasavvuf ve halk şairi Yunus Emre'nin doğup kabrinin de bulunduğu Yunus Emre Mahallesi´nde ziyaret ettiği Tevhide Yalçın, herhangi bir ihtiyacı olmadığını söyleyerek, jandarmadan bahçesinde yetişecek üzümlerden yemelerini istedi. Sosyal medyada yer alan görüntüleri büyük ilgi gören Tevhide Yalçın, sağlık durumunun iyi olduğunu ve ziyaretlerin kendisini çok mutlu ettiğini söyledi.

BAHÇESİNDE ÇAPA YAPIYOR

87 yaşındaki eşi Mehmet Yalçın ile bahçeli bir evde oturan Tevhide Yalçın, iki çocuğundan biri olan oğlunun kısa bir süre önce vefat ettiğini, kızı ile 5 torununun olduğunu ifade etti. Vaktinin büyük bir çoğunu bahçesiyle ilgilenerek geçirdiğini ve dışarıya çıkmadığını anlatan Tevhide Yalçın, "Şimdi yaşımızı sen 80´de. Vallahi bahçemiz var, buralarda oyalanıyoruz. Çok dışarı çıkmıyoruz. Çok gelen gidenimiz oluyor, ihtiyaçlarımızı soruyorlar. Ömrümüz varsa, yazın da buyurun gelin, inşallah üzümler de olur. Bir ihtiyacımız yok. Hepinizin sağlığını bekleriz. Sadece jandarma değil herkes gelsin. Şu bahçeye otursun, şunu isterim koparsın yesin ben daha çok memnun olurum. Burada pazar kuruluyor oraya bile gitmişliğim yoktur, yerini bilmem. Sağlığım iyi buraya gelip ziyaret edenler yeter" dedi.

`HER SENE SATARDIM, BU SENE DAĞITACAĞIM´

Eşi Mehmet Yalçın da herkes evlerine davet ederek, "Burada şimdi beraber oturuyoruz. Yasak kalkarsa çıkacağım biraz gezineceğim. Bacaklarım idare etmiyor, biraz yürümem gerekiyor. Şimdilik bahçede geziyorum. Jandarma geliyor sağ olsun, halimizi hatırımızı soruyor. Telefon ediyorlar, tüm ihtiyaçlarımızı getiriyorlar. Ölmez sağ olursak, zaten üzümlerimizi komşulara, gelenlere vereceğiz. Her sene satardım, bu sene satmayacağım, onlara yedireceğim. Hep çocuklara dağıtacağım" diye konuştu.

ÖRNEK OLDU

Tevhide Yalçın, ihtiyaçlarını sormaya gelen jandarma ekiplerine `Üzümler olunca da gelin´ yanıtını vererek, Anadolu insanının misafirperverliğini yeniden gözler önüne serdi. Tevhide nine, ilerlemiş yaşına rağmen iyi niyeti ile herkese örnek olurken, sosyal medyada izleyenleri de duygulandırdı.DHA-Genel Türkiye-Eskişehir / Mihaliççik Engin ÖZMEN-Caner AKSU

2020-03-26 16:41:14



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.