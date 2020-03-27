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Maaşını alan Kadir amca memnuniyetini asker selamıyla gösterdi

İHA

Eskişehir Seyitgazi ilçesinde yaşayan ve Korona virüs sebebi ile evinden çıkmayan Kadir Çolak, emekli maaşını çekerek evine getiren jandarma ekibine asker selamı ile teşekkür etti.

Maaşını alan Kadir amca memnuniyetini asker selamıyla gösterdi

Eskişehir Seyitgazi ilçesinde yaşayan ve Korona virüs sebebi ile evinden çıkmayan Kadir Çolak, emekli maaşını çekerek evine getiren jandarma ekibine asker selamı ile teşekkür etti.
Seyitgazi ilçesinde 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların ihtiyaçlarının ikametlerinde giderilmesine çaba gösteren Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri çalışmalarını aralıksız devam ediyorlar. Dünyada ve Türkiye’de etkili olan Korona virüsü pandemi hastalığı ile mücadele edebilmek için alınan karar gereği ikametleri dışına çıkmalarına izin verilmeyen vatandaşların maaşlarını evden alabilmeleri için tedbir alan Seyitgazi Kaymakamlığına bağlı Vefa Sosyal Destek Grubunu arayan Bardakçı mahallesinden Kadir Çolak, maaşının çekilmesi istedi. Bunun üzerine ilçedeki banka şubesinden Çolak'ın emekli maaşını çeken jandarma personelini evine götürdü. Jandarmayı karşısında görerek maaşını teslim alan Çolak, memnuniyeti asker selamı vererek dile getirdi. Çolak;''Devletimize vermiş olduğu hizmet bizleri hayli memnun ediyor. Kendilerinden Allah razı olsun''diye belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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