Beylikova'da 65 yaş üstü vatandaşlara sınırsız hizmet

'Ben neden böyle görünüyorum?'

Eskişehir'in Beylikova ilçesinde Korona virüs nedeniyle 65 yaş üzerindeki vatandaşların ihtiyaçları karşılanmaya devam ediliyor.

Beylikova İlçe Emniyet Amirliği tarafından 65 yaş ve üzeri vatandaşların istekleri, hassasiyetle yerine getiriliyor. Ayrıca toplum sağlığını korumak amacıyla Beylikova'da Covid19 virüsünden korunmak için gerekli tedbirler alınıp, denetimler hız kesmeden sürüyor. Market ihtiyaçları, ilaç ihtiyaçları, maaşlarını çekme, elektrik, su ve dogalğaz faturası yatırma gibi ihtiyacı olan vatandaşlara belediye ekipleri tarafından gece gündüz demeden hizmet veriliyor.

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