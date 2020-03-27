Virüslere karşı ozon tedavisine talep arttı Yaşlılar ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar için ozon tedavi tavsiyesi Fizyomer Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Türkan Tünerir; “Virüs salgını nedeniyle bu uygulamayı yapıyoruz” “Uygulama, bağışıklık sistemini kuvvetlendirici bir etki gösteriyor”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Virüslere karşı ozon tedavisine talep arttı Yaşlılar ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar için ozon tedavi tavsiyesi Fizyomer Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Türkan Tünerir; “Virüs salgını nedeniyle bu uygulamayı yapıyoruz” “Uygulama, bağışıklık sistemini kuvvetlendirici bir etki gösteriyor”

İHA

Tamamlayıcı tıp uygulamalarında en sık kullanılan yöntemlerden birisi olan ozon tedavisi, bağışıklık sistemini güçlendirdiği gerekçesiyle virüs tehlikesine karşı da vatandaşlardan büyük ilgi görüyor.

Virüslere karşı ozon tedavisine talep arttı Yaşlılar ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar için ozon tedavi tavsiyesi Fizyomer Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Türkan Tünerir; “Virüs salgını nedeniyle bu uygulamayı yapıyoruz” “Uygulama, bağışıklık sistemini kuvvetlendirici bir etki gösteriyor”

Tamamlayıcı tıp uygulamalarında en sık kullanılan yöntemlerden birisi olan ozon tedavisi, bağışıklık sistemini güçlendirdiği gerekçesiyle virüs tehlikesine karşı da vatandaşlardan büyük ilgi görüyor.
Son olarak bağışıklık sistemini güçlendirdiği gerekçesiyle vatandaşların korunma yöntemi olarak tercih ettiği tamamlayıcı tıp uygulamalarından ozon tedavisine virüs tehlikesine karşı sıkça başvuruluyor. Vücutta bulunan virüslerin zararına karşıda yurt dışında uygulanan yöntem, Türkiye’de her geçen gün artıyor. Vatandaşlar ozon tedavisi ile vücutlarında ki bağışıklık sistemini güçlendiriyor.

Konuyla ilgili İhlas Haber Ajansı’na açıklamalarda bulunan Fizyomer Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Türkan Tünerir, Çin’de de kullanılan bu destek yöntemini hastalarına önerdiğini ifade etti. Virüs salgınıyla birlikte Çin’de de kullanılan ozon tedavisi yönteminin hem bakterileri hem de virüsleri öldürdüğünü belirten Fizyomer Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Türkan Tünerir, hastalıkların bulaşmasına önleyici etkisi olduğunu dile getirdi. Tedaviyi tüm vatandaşlara öneren Tünerir, “Ozon tedavisi, tamamlayıcı tıp uygulamalarında en çok başvurduğumuz yöntemlerden birisi. Genellikle diğer tıbbi uygulamalarımızın yanından Ozon tedavisini kullanıyoruz. Özellikle son dönemlerde virüs salgını nedeniyle de hastalarımızı koruma amacıyla bu uygulamayı yapıyoruz. Ozon hem bakterileri hem de virüsleri öldüren bir gaz, 3 oksijen atomundan oluşuyor. Sıvıyla karşılaştığında da hemen parçalanarak normal oksijene dönüşüyor. Vücudun bütün bağışıklık sistemini kuvvetlendirici bir etki gösteriyor. Bağışıklığı kuvvetlendirirken de hastalıkların bulaşmasını önleyici etkisi oluyor. Tedavi kısmında da destekleyici tedavi olarak başarılı sonuçlar veriyor. Korona virüs salgınıyla birlikte Çin’de kullanılmaya başlandı. Bu tedavi zaten geleneksel Çin tıbbının uygulamaları arasında da geçiyor. Sağlık Bakanlığı’nın önerdiği tüm tedavi yöntemleri kullanılmakta ve tüm tedbirler alınmakta fakat destek olarak da biz Ozon tedavisini hastalarımıza önermekteyiz” şeklinde konuştu.
“Bağışıklık sistemi düşük olan bazı hastalıklarda daha çok bu tedaviye başvuruyoruz”
Ozon tedavisinin tamamlayıcı bir yöntem olduğunu söyleyen Türkan Tünerir, tedavinin nasıl yapıldığına dair açıklamalarda bulundu. Kronik hastalıklarda, yaşlılarda ve bağışıklık sistemi düşük olan hastalarda bu yöntemin kullanıldığını dile getiren Tünerir, “Ozon tedavisini tamamlayıcı bir tedavi olarak gösterebiliriz. Özellikle biz bunu korunma amaçlı kullanmaktayız. Özellikle kronik hastalıkları olan hastalarda; yaşlılarda, çocuklarda, bağışıklık sistemi düşük olan bazı hastalıklarda daha çok bu tedaviye başvuruyoruz. ‘Majör Ozon’ dediğimiz bir tedavi yöntemimiz var. Hastanın kanının bir kısmı alınıyor ve bu Ozon gazıyla birleştirilip tekrar hastaya geri enjekte ediliyor. Genelde haftada 3 gün ve 4 haftalık süre boyunca uygulamaktayız. Bir de ‘Minör Ozon’ dediğimiz bir uygulama var. Bunda da daha düşük oranda hastanın kanını alıp yine daha düşük oranda Ozon gazıyla birleştirerek kalçadan ya da koldan iğne şeklinde uyguluyoruz. Bu da haftada 2 gün, 6 seans kadar uygulanıyor. Ayrıca ‘ozon sauna’ yöntemimiz var. Onu da bağışıklığı güçlendirme, antiseptik ve anti vira özelliklerinden dolayı kullanmaktayız. Hastalarımız bunun tabi ki yaşam kalitelerine de dikkat etmeli, dengeli beslenmeliler. Bağışıklık sistemini güçlendirici besinler almalılar. Ayrıca egzersiz yaparak iskelet sisteminin yanı sıra bağışıklık sistemini de güçlendirirler” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Beylikova'da 65 yaş üstü vatandaşlara sınırsız hizmet
YEREL HABERLER Beylikova'da 65 yaş üstü vatandaşlara sınırsız hizmet
Maaşını alan Kadir amca memnuniyetini asker selamıyla gösterdi
YEREL HABERLER Maaşını alan Kadir amca memnuniyetini asker selamıyla ...
Çifteler Belediyesi dezenfekte çalışmalarına devam ediyor
YEREL HABERLER Çifteler Belediyesi dezenfekte çalışmalarına devam ...
Mahalle muhtarı yaşlıların tüm ihtiyaçlarını karşılıyor
YEREL HABERLER Mahalle muhtarı yaşlıların tüm ihtiyaçlarını ...
(Görüntülü) Videosu ilgi gören Tevhide nine, herkesi yetişecek üzümleri yemeye davet etti
YEREL HABERLER (Görüntülü) Videosu ilgi gören Tevhide nine, herkesi ...
Videosu ilgi gören Tevhide nine, herkesi yetişecek üzümleri yemeye davet etti
YEREL HABERLER Videosu ilgi gören Tevhide nine, herkesi yetişecek ...
İnönü kapalı pazar yerinde koronavirüs önlemleri
YEREL HABERLER İnönü kapalı pazar yerinde koronavirüs önlemleri
Virüsle mücadelede sağlık çalışanlarına sağlanan destek Sağlık-Sen Eskişehir Şube Başkanı Hasan Hüseyin Köksal: “Biz her şartta zam gelmese bile devletimizin, milletimizin hizmetine devam edeceğiz”
YEREL HABERLER Virüsle mücadelede sağlık çalışanlarına sağlanan ...
Işıklar dayanışma için kapanacak
YEREL HABERLER Işıklar dayanışma için kapanacak
Tepebaşı Kent Enstitüsü’nde uzaktan eğitim ile bilgiye erişim sürüyor
YEREL HABERLER Tepebaşı Kent Enstitüsü’nde uzaktan eğitim ile ...
Dede Korkut Parkı geçici olarak kullanıma kapatıldı Polis ekipleri parka güvenlik şeridi çekti
YEREL HABERLER Dede Korkut Parkı geçici olarak kullanıma ...
Odunpazarı Belediyesi 65 yaş ve üstü vatandaşları unutmadı
YEREL HABERLER Odunpazarı Belediyesi 65 yaş ve üstü vatandaşları ...
(Görüntülü) Eskişehir tren garında koronavirüse 'termal kameralı' önlem
YEREL HABERLER (Görüntülü) Eskişehir tren garında koronavirüse ...
Yunus Emre türbesine Korona kilidi
YEREL HABERLER Yunus Emre türbesine Korona kilidi
Tren garında, termal kameralı koronavirüs önlemi
YEREL HABERLER Tren garında, termal kameralı koronavirüs önlemi
Korona virüs pazarı da vurdu Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan; "Virüs nedeniyle pazarlar bomboş durumda" "Salgın ile mücadele sürecinde oluşan ekonomik sıkıntılar pazarımızı da etkiledi"
YEREL HABERLER Korona virüs pazarı da vurdu Tepebaşı Ziraat Odası ...
‘Üzümlerini’ paylaşacak çocuklarını bekliyor Sosyal medyada ‘Üzümler olunca da gelin’ diye tanınan Tevhide Yalçın gözü yaşlı bekliyor Eskişehir’in Mihalıççık ilçesine bağlı Yunus Emre Mahallesinden gözü yaşlı Tevhide Yalçın: “Oğlum öldükten sonra hepiniz benim çocuğumsunuz”
YEREL HABERLER ‘Üzümlerini’ paylaşacak çocuklarını bekliyor Sosyal ...
İnternette hızlı erişim için tavsiyeler
YEREL HABERLER İnternette hızlı erişim için tavsiyeler
Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi Tüp Bebek Merkezinde ilk bebek
YEREL HABERLER Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi Tüp Bebek ...
Kaza anları mobese kameralarına yansıdı
YEREL HABERLER Kaza anları mobese kameralarına yansıdı
(Özel) Farklı milletten öğrencilerin ‘Evde kal Türkiye’ çağrısı
YEREL HABERLER (Özel) Farklı milletten öğrencilerin ‘Evde kal ...
112 personeline anlamlı jest Sağlık-Sen Eskişehir Şubesinden sağlık çalışanlarına yemek jesti Fast food çalışanları da 112 çalışanlarına destek mesajlarını paketlere yazdı
YEREL HABERLER 112 personeline anlamlı jest Sağlık-Sen Eskişehir ...
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü´nden 'helikopterle ilaçlama paylaşımlarına inanmayın' çağrısı
YEREL HABERLER Eskişehir Emniyet Müdürlüğü´nden 'helikopterle ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X