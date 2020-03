Sağlık-Sen Başkanı Köksal’dan Korona virüs tedbirleri ile ilgili açıklama

SağlıkSen Eskişehir Şube Başkanı Hasan Hüseyin Köksal, Korona virüs ile ilgili yeni önlemler alınması gerektiğini ifade ederek açıklamalarda bulundu.

Yaptığı açıklamada, Eskişehir’deki pandemi verilerinin Türkiye ile benzer oranda olduğunun altını çizen Başkan Köksal, “Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyelerimizin ve alanında uzman bilim insanlarımızın da öngördüğü üzere bu pandemi mücadelesinin başındayız. Alınan tedbirler elbette ki birçok ülkeye göre ülkemizin bu süreci daha az zorlanarak atlatacağını gösterse de; evde kalmanın ve sosyal mesafeyi korumanın şu an için en önemli tedbir olacağı kesinleşmiştir. İlimiz adına ikamet sınırlamasına tabi olan 65 yaş üstü vatandaşlarımızın sağlık talepleri 112 koordinasyonunda, 112 ekiplerimiz ve Evde Sağlık Ekiplerimiz tarafından karşılanmaktadır. Diğer insani ihtiyaçları ve talepleri de vefa grupları ile görülmektedir. İlimizde Şehir Hastanemiz, Yunus Emre Devlet Hastanemiz, Halk Sağlığı ekiplerimiz ve 112, süreci hazırlıklı ve doğru şekilde yönetmektedir. Pandemiye ilişkin bilgiler, sürecin şeffaf ve doğru bilgi ile yönetilebilmesi amacıyla yalnızca Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca tarafından açıklanmaktadır. Eskişehir’imizde pandemi verileri gerek test sayısı, gerek tespit edilen vaka anlamında Türkiye ile benzer orandadır. Süreçte elbette ki eksikler, hatalar bulunabilir. Ancak tüm sağlık çalışanlarının meslek hayatı boyunca tecrübe etmediği ve inşallah da bir daha tecrübe edemeyeceği bir durumla karşı karşıyayız. Süreçte oluşan eksikleri yapıcı bir dille, en yüksek destek ve çözüm önerileri ile ilgili makamlara iletiyoruz” ifadelerini kullandı.



“YHT garında sirkülasyonun en aza indirilmeli ve sosyal mesafe için tedbir arttırılmalıdır”

Eskişehir bazında Korona virüs mücadele süreciyle alakalı oluşan risklerden bahseden SağlıkSen Başkanı Köksal, “Süreçte bugün itibari ile görünen ve konunun uzmanlarından aldığımız bilgiler doğrultusunda Eskişehir’imizi bekleyen ‘Pandemi’ sebepli bazı riskler bulunmaktadır. Eskişehirimiz YHT nedeniyle birçok ilin kesişim noktasıdır. Bu sebeple YHT garında kurulması beklenen termal kameranın yanı sıra sirkülasyonun en aza indirilmeli ve sosyal mesafe için tedbir arttırılmalıdır. Eskişehirimiz aynı zamanda bir karayolu kavşak noktasıdır. Eskişehir Otogarında mümkün olan en az yolcu hareketliliğinin sağlanması gerekmektedir. Eskişehir otogarımızda da sosyal mesafe için tedbir alınmalı; tek bir kapıdan sosyal mesafeye göre giriş ve çıkışlar sağlanmalı ve bu sırada termal kamera ile her hastaya ateş ölçümü yapılmalıdır. Mevsimlik tarım işçilerimizin her yıl emekleri ile ekmeklerini kazandığı verimli topraklardadır. Ve mevsimlik tarım işçilerimizin Eskişehir’imize göçü için artık geri sayım bitmiştir. Mevsimlik tarım işçilerimiz şehrimize intikal etmeden şehir giriş çıkışlarımızda kontrol edilmeli; kendi illerinde Korona virüs yönünde sağlık değerlendirmeleri yapılmalı ve mümkünse 14 gün izole edildikten sonra gönül rahatlığı ile emekleriyle ekmeklerini kazanmaları sağlanmalıdır. Yalnızca mevsimlik tarım işçileri için değil şehrimizin tüm giriş ve çıkışlarında kontrollü bir giriş sağlanmalı; İtalya’da yaşanan şehirlerarası göç nedenli bulaş ihtimali en aza indirilmelidir. Pandemi sürecinin yönetilmesi ve kontrol edilmesi sahayı şartları iyi gözlemlemekle mümkün olacaktır. Sağlık Bakanlığımızın ilimizdeki yöneticilerinin süreci evlerinden değil; ekiplerinin başında çalışanların işini kolaylaştırıp tedbirlerini arttırarak daha iyi yöneteceğine inanıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor; tedbirlerin arttırılması ile bu mücadelenin daha kısa sürede ve daha kalıcı bir başarı ile sonuçlandırılacağını hatırlatıyoruz.

